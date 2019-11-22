台商回流7000億？　孫大千批蔡英文：鬼扯！不要騙神明

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨總統候選人韓國瑜砲轟「台商回流」即將達到新台幣7000億元是欺騙，總統蔡英文22日回酸，「有上班的市長都證實，不懂為何沒上班的市長看不到」。對此，韓國瑜競辦副執行長孫大千批評，蔡英文就是不相信「舉頭三尺有神明」，為什麼總是要挑在神明面前，來鬼扯一些沒有做到的事呢？

針對韓國瑜質疑台商回流7000億，蔡英文22日至基隆廟宇參拜時表示，今天來這裡主要就是來看台商回台投資的實際運作情況，包含新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦，以及台中市長盧秀燕都證實台商確實回來，「有上班的市長都證實有投資，不懂為何沒上班的市長看不到。」

對此，孫大千22日透過臉書批評，蔡英文就是不相信「舉頭三尺有神明」，為什麼總是要挑在神明面前，來鬼扯一些沒有做到的事呢？

孫大千指出，台商沒有匯回7000億是一個事實，「為什麼硬要把台商動用本地的資金混為一談呢？」更何況，如果這些錢是用極低的利息向國內的銀行貸款，對於現在還在辛苦的揹著學貸利息的年輕朋友來說，那是情何以堪啊！

孫大千說，「蔡英文證明有沒有7000億匯回台灣有這麼困難嗎？」如果真的有，就大聲地告訴我們，是哪幾家台商？各自匯回來多少錢？沒有的事情，不是蔡英文多說幾遍就會變成有的。更重要的是，請不要一直在神明面前說大話了。庶民可欺，天不可欺！

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