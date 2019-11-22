家暴前夫持刀強行帶走兒子　歸仁警即時逮人平安尋回

▲台南市警歸仁分局文賢派出所警員林欣緯、張文仁逮捕黎男，平安帶回小孩交還母親照料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名有家暴紀錄的黎姓男子，手持美工刀闖入前妻家中，威脅要探視2歲兒子，並將黎童強行帶離，歸仁分局警方據報，四處搜尋黎男，發現黎男於仁德五安宮廟前徘徊，立即將其上銬逮捕，將小孩平安帶回母親身旁。

台南市警歸仁分局文賢派出所警員林欣緯、張文仁，11月17日巡邏勤務，於下午5時接獲110通報，仁德區有家暴情事，警方火速到場時，報案人應女稱其前夫黎男過去有家暴紀錄，且應女已申請保護令，該日黎男前往其住處，持美工刀威脅應女將2歲小孩黎童抱出來給他看看，應女恐生危險便將小孩抱出來給黎男，黎男強行抱了小孩後便離開，應女趕緊報案，並追出來時，已經不知黎男去向。

警方立即查看附近是否有黎男行蹤，而後在仁德區五安宮廟廣場發現黎男帶著兒子，警方迅速上前將黎男依違反暫時保護令現行犯逮捕上銬，並將小孩平安帶回母親身旁，應女得知小孩平安後才鬆一口氣，原本淚流滿面的臉終於出現笑容，並向警方表達萬分感謝。黎男則帶案依法偵辦，並依違反保護令移送台南地院審理。

歸仁分局指出，員警本著「同理心」的心態接獲報案，積極協助尋獲孩童，避免發生意外憾事，值得銷定嘉許。

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