瓜棚驚見「太空種薯」繞著藤蔓生長　居民：從天上掉下的

▲黃獨莖圓柱形，外表光滑無毛，淺綠色稍帶紅紫色。（圖／取自創用CC圖片，為邱年永的版權作品）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本兵庫縣丹波篠山市，在種苦瓜的地方發現特別的植物「太空種薯」（Air potato）。當地居民表示，這並不是他們刻意栽種的，而是自然而然就長出來的，「可能是從天空上掉下來的喔」。

根據YAHOO日本報導，當地住戶前河代三子女士表示，今年種下苦瓜後，在瓜棚發現有薯類的藤蔓長出來，在苦瓜枯委後便慢慢的越長越茂盛，向公司的同事詢問後才知道，原來這種植物是「太空種薯」，有可能是因為肥料裡面混入了塊莖，但是不知道是從什麼地方來的。

▲多多生於河谷邊、山谷陰溝或雜木林邊緣。（圖／取自創用CC圖片，為邱年永的版權作品）

「太空種薯」屬於薯蕷科的植物，中文學名稱作「黃獨」、「黃藥子」，生長時會纏繞著藤蔓，看起來就像是浮在空中，因此有人會稱之為太空種薯。長在藤蔓上的是它的珠芽，最大可以長到像嬰兒的頭一樣大。

種植的專家表示，很難想像苦瓜的苗或是肥料，會和黃獨混在一起，但是前河女士所說的「從天上掉下來的」，「那是不可能的」，但是有可能是附近原本就有人在種這樣的植物，珠芽被鳥類或是其他動物帶過來，也有可能真的是「從天上掉下來」。