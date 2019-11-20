鳳山母女雙屍「媽頸部有刀傷」！爸同住屋簷2天沒發現悲劇：以為在冷戰

▲鳳山一處民宅發生母女雙屍案，警方前往現場採證。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區20日中午驚傳母女雙屍命案，47歲的陳姓婦人與年僅17歲的李姓女兒雙雙陳屍在女兒臥房中。警方初步調查，報案的陳婦丈夫李男供稱，上周日（17日）因細故與妻子發生爭執，因此她便搬往女兒房間冷戰，夫妻倆多日沒有見面，直到今學校來電通知，女兒已經2天沒去上學，他驚覺有異破門後赫見母女早已雙亡。

警方指出，20日中午11時05分接獲李男報案，指稱妻子與女兒陳屍在住處中。警方初步勘驗現場，發現死者陳婦與李姓少女陳屍床鋪，1人仰躺、1人趴臥，且地上還留下一把水果刀，疑似為兇刀。警方表示，房間內擺飾還算整齊，沒有打鬥跡象，門窗也未有外力入侵痕跡，經初步檢視，陳婦頸部留有一處刀傷，而女兒遺體目前仍待相驗，傷勢分布暫無法告知。

李姓男子向警方供稱，夫妻倆日前就因經濟問題、生活瑣事而頻頻發生爭執，上周日晚間因是否匯錢給親戚一事大吵一架後，太太負氣搬到女兒房間睡，還鎖門拒絕外出，期間他也曾敲門叫喚，但妻子都不予理會；周一他還發現母女2人有在家活動，因此也不以為意，就當尋常夫妻間吵架冷戰處理，直到20日中午接到學校通知，這才知道女兒已經2天沒到校上課，緊急回家並找來鎖匠破門後，赫見妻女已然雙亡。

李男哀痛地表示，雖然之前也曾與妻子發生爭執，但過去從未像此次有如此激烈的行為出現。對於李男說法，警方目前仍持保留態度，並針對李男這2天行蹤展開調查，初步確認母女死亡時間應是19日晚間，詳細案情仍有待鑑識中心調查釐清。

「時間對我們來說完全沒用！」

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▼高雄偵查隊隊長郭家峰說明案情。（圖／記者洪正達翻攝）