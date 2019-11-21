替韓國瑜抱不平　王欣儀酸蔡英文：拜託房產送我申報一下

▲王欣儀、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜近日又被爆出於北市大安區有房產，韓辦隨即也發表聲明表示那是親戚的並不在個人名下。國民黨台北市議員王欣儀表示，這年頭選舉選到發瘋，現在連曾經借住親戚家都不行，不是自己的房產要如何申報？另外，她也在臉書上發文諷刺總統蔡英文：「房產送我申報一下。」

韓國瑜接連遭踢爆擁有豪宅，20日再被揭露曾住在台北市大安森林公園對面的「幸安名廈」豪宅。韓辦雖澄清，大安區房子是韓國瑜夫妻的親戚所有，韓國瑜夫婦只是借住，但台北市議員阮昭雄仍赴監察院舉發漏報這項房產。

對此，王欣儀在臉書上發文表示，「拜託蔡英文的房產送我申報一下」，就不是自己的房產要如何申報？全家都是我家？這年頭選舉選到發瘋，現在連曾經借住親戚家都不行？

王欣儀要求，蔡英文要不要先說清楚講明白，明明土地、房產那麼多，要買哪裡的房子買不起？為何偏偏要「捨近求遠」住大安區？自己買賣的就黑是「炒房」，不是自家的就黑是「漏報」，還讓不讓人活了？！

王欣儀批評，一樁「疑心病發作的莫須有懷疑」，竟出動如此高規格華麗陣仗對待。上至蔡英文、民進黨主席卓榮泰等一票人等都跳出來批評！這國家是沒有更重要的事情要做了嗎？看來選情是真的很緊張到狗急跳牆了。

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