愛吃辛辣重鹹！56歲男腸道瘋長60多顆肉色珍珠…醫揭「這些生活習慣」快改

▲56歲男常便血，一查腸道竟長60多顆息肉。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市56歲王姓男子日前一直覺得腹部發脹，還時不時便血，就以為自己得了痔瘡，可抹了痔瘡藥後也不見好轉，不得已到醫院檢查，才知道原來是腸道內密密麻麻長了60多顆「珍珠」，相當恐怖。醫生診斷後認為，是因他長期的生活飲食習慣造成。

據《看看新聞》報導，原來，王男腸道內密密麻麻長的60多顆「珍珠」，其實全都是息肉。據了解，結腸息肉是腸黏膜表面隆起性病變，就是長在腸管內的一個肉疙瘩，發病率隨年齡的增大而增高，40歲以後呈高發趨勢。

▲他以為自己患痔瘡。（圖／翻攝自看看新聞）

那麼，他肚子裡怎麼會長這麼多息肉呢？醫生表示，息肉的形成與飲食生活習慣有著密切的關係，「平時食用的食物中含纖維多，息肉的發生就少，反之就多；吸菸史在20年以內者多發生小的腺瘤，而吸菸史在20年以上者多伴發大的腺瘤，另外，久坐少動也是結腸息肉發生的一個重要原因。」

原來，56歲的王男自述，他一直喜歡辛辣重鹹的食物，並且長期吸菸喝酒。醫生提醒，「臨床上痔瘡和直腸病變有很多相似的症狀，人到中年一定要定時檢查身體，早發現早治療，避免發展到中晚期。」

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▼醫生揭致病因素。（圖／翻攝自看看新聞）