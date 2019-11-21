港警封鎖中文大學　日留學生返國曝真相「學生忙著救人」

圖文／鏡週刊

上週因大學生周梓樂墜樓之死，引發香港反送中運動市民再度上街抗議，港警連續突襲包圍多所知名大學，包含香港中文大學、香港理工大學，並在校園內發射超過千枚催淚彈、橡膠子彈，甚至發射實彈，學生受困也以汽油彈還擊，校園內烽火連天。日本留學生返國後接受採訪，曝光當日情形「學校內被發射很多催淚彈，就像戰場一樣，學生們忙著救助受傷的人。」她表示很擔心只能留下來的香港學生，也說留學生們決定返日後一定要向世人傳遞真相。

上週，香港市民再度上街抗議，港警連續突襲包圍多所知名大學，包含香港中文大學、香港理工大學，並在校園內發射超過千枚催淚彈、橡膠子彈，甚至發射實彈。

雖然港警多次呼籲校內學生散去，但學生、醫護只要一出校門就被以涉「參與暴動罪」拘捕，面臨10年刑期，也有大量市民在橋上直擊，港警曾和中文大學校方協議雙方停戰，港警卻背信從後方以水砲車襲擊的畫面。

根據《NHK》報導，上週多所大學週邊爆發港警與年輕人間的衝突，為了對抗港警數不清的催淚彈，香港中文大學的學生也以汽油彈回擊，希望警方退出校園，雖然還剩下2個多禮拜的課程，但是部分的外國留學生已經開始回國。

來自日本上智大學的19歲交換生喜多唯千香就表示，本來預定下月中旬結束留學生活返日，14日那天晚上她剛好走出校園，她描述眼裡看到的景象「學校內被發射很多催淚彈，就像戰場一樣，學生們忙著救助受傷的人」。

她聽到很多香港學生在討論，有更多的港警馬上就要來了，學生建築起路障，表示已經準備好會為校園奮鬥到最後一刻，「我們這些留學生馬上就要離開了，對於留在那裡的香港朋友感到非常擔心。」

喜多也表示，「雖然對於留學時間變短感到遺憾，但是同時發現自由不是理所當然的，我們會負責把在香港發生的一切帶回日本，告訴大家真相是什麼」。



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