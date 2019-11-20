韓國瑜親戚房產遭起底　競辦提告：不會姑息惡質選舉操作

▲國民黨總統參選人韓國瑜被民進黨惡意影射炒房。（圖／記者屠惠剛攝）



記者徐政璿／台北報導

針對民進黨近日來影射國民黨總統候選人韓國瑜炒房，韓國瑜競選辦公室重申，韓國瑜夫婦並未持有該房產，今日被報出在大安區的房產屋主是韓國瑜夫婦的親屬，該名親屬並非公眾人物，我們不便透露，也請外界尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

韓國瑜競辦表示，當時候選人夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣，完全喪失身為媒體的良心，我們不會姑息這種惡質的選舉操作。針對週刊的報導，我們將委請律師正式對壹週刊提出告訴。

韓國瑜競辦指出，關於候選人夫婦一家人的房產資訊，韓辦已經召開記者會公開說明過，所有交易上並無不法，也籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解，若未來再發生類似情形，韓辦將直接提告，以正視聽。

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