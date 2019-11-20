檢察長妻借1500萬…他申報財產「沒寫清楚」遭罰32萬　抗罰敗訴

▲新北檢察長朱兆民於2015年申報財產時，僅以「融資」2字註記妻子的債務，經監察院認定未盡申報責任，罰鍰32萬，朱兆民不服提行政訴訟敗訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

新北檢察長朱兆民涉嫌在任職桃檢檢察長期間，於2015年度財產申報中，漏報妻子一筆約1503萬債務，於2018年12月間遭罰鍰32萬元，朱兆民事後提起訴願，又遭監察院於4月間駁回，他不服再提行政訴訟，指申報時已在欄位註記「融資」。北院日前判朱敗訴，可上訴。

朱兆民主張，當時申報已將妻子在台灣集中保管結算所的「保管帳戶各專戶客戶餘額表」一併提供查核，並在證券「上證2X」、「滬深2X」餘額別欄註記「融資」，表示有借貸，並沒有申報不實。

但監察院表示，朱兆民申報時雖有註記「融資」，卻沒有填寫實際金額，他必須去問清楚並填寫在申報表上，才算盡到財產申報的義務。

北院認為，申報時應將債務之種類、債務人、債權人及地址、餘額、取得（發生）時間、取得（發生）原因等細節詳實申報，而朱兆民卻僅以「融資」2字註記後申報，與規定不符，且他只需積極向台灣集中保管結算所，調閱核對相關資料即可得知詳細內容，卻未檢視妻子財產狀況而申報，顯有疏失，北院判朱兆民抗罰敗訴，維持原判。

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