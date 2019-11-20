煩人小廣告再見！　嘉市清潔隊小撇步月除近五萬件廣告

▲▼ 嘉義市政府清潔隊拆除小廣告有一套。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市每年11、12月總是活動滿滿，有花海節、森活慢遊音樂會、諸羅山盃棒球賽，還有揚名全世界的國際管樂節總ˋ迎來滿滿的人潮，嘉義市政府環境保護局清潔隊拆廣班，有效快速清除路面上常見廣告，擔負了不可或缺的重要角色。

市府表示，嘉義地區近期房地產交易熱絡，建案持續增加，連帶使得違規廣告跟著猖獗，清潔隊每週拆除件數高達上萬件。市區出現的廣告內容多為買賣土地、租售屋及借款，材質有珍珠板、PP板、硬紙板及普通色紙。為了維持整潔市容，要徹底清除小廣告貼紙需要些技巧，首先要噴濕貼紙的雙面膠，再利用刮刀將殘膠清除乾淨。然而有些廣告是整張貼紙，在清除上就比較費工，不過還是難逃被清除。

清潔隊林文郁隊長表示，廣告班成員共有8人，每天早上7時東西區兩組開始拆除廣告，更把掃路班及水溝班加入拆小廣告的行列。掃路班從早上6時開始作業，時間正好與廣告班前後交疊，在市區分成三個區域巡查取締，一旦發現違規小廣告，立即拆除，調整勤務之後彌補了廣告班人力不足的問題，巡查頻率增加2-3次，同時也提升拆除小廣告的效率。

▲▼ 違規張貼小廣告破壞市容。（圖／記者翁伊森翻攝）

林文郁表示，從今年10月5日起，加強清除市區道路路燈桿及公共設施上之違規小廣告與布旗清除工作，截至11月8日止，廣告班拆25,197張、掃路班16,846張、水溝班1,722張，五個星期就拆下43,765張小廣告，掃路班與廣告班相互配合，原本小廣告還有半天的廣告期，現在連1小時都不到。與之前相較每週民眾陳情違規投訴案件約90-100件，新制度實施之後，民眾投訴案件已大幅下降。

掃路班班長姚烈生表示，同仁們已經將拆除廣告落實於生活當中，除執勤時段，上下班途中若看到有廣告張貼也會隨手清除，假日也會連同家人一起拆除住處附近的小廣告。

為讓有廣告需求的業者、民眾合法張貼廣告物，嘉義市區設有九處免費「公設廣告欄」，有需求的業者可以至環保局提出申請，備妥相關資料，會有專人至市區的「公設廣告欄」做張貼。此外，在中山路、忠孝路等幹道也提供路燈附掛合法廣告旗幟，每幅每週收費五十元。

嘉義市政府環境保護局強調，拆除小廣告紙只是舉手之勞，集合眾人力量，就能改變市容。尤其合法廣告通路眾多，應善用電子網路的無紙宣傳，也能兼顧節能減碳，將更容易達到行銷目的，呼籲民眾於生活當中也能落實拆除廣告的習慣，共同維護環境，讓嘉義市的巷弄、道路更乾淨清新，也還給嘉義市民潔淨的生活環境與城市美感。

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