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女士官握好握滿黑鷹中校飛官「人肉操縱桿」　檢方：打飛機不算通姦

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▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲航特部日前傳出男中校與女士官「腥聞」，獲不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

位在台中新社的陸軍航特部602旅，10月底才盛大舉辦UH-60M黑鷹直升機隊成軍典禮的新聞，不料營區內卻傳出更大「腥聞」，一名秦姓中校飛官被妻子提告與同部隊洪姓女上士通姦，秦妻提供多張2人性愛照片，包括洪女手握秦男生殖器，但遭洪女否認，台中地檢署日前完成偵結，實務上通姦罪採「性器結合說」，即使照片無誤，也不構成通姦。

▲航特部傳出男中校與女士官「腥聞」。（圖／ETtoday資料照）

據了解，45歲秦姓飛官曾任職戰搜隊，負責駕駛OH-58D戰搜直升機，29歲洪姓女上士則是負責武器維修工作，2人朝夕相處、燃起愛苗，進而交往，不但經常出遊，不避諱地親吻，而且還喜歡自拍性愛照，今年9月秦妻就拿著4張2人翻拍的性愛照片提出控告。

檢方表示，秦男辯稱性愛照片中的男子背影不像他，而且他宣稱與洪女是很好的朋友，並沒有發生性行為；洪女坦言只有最後一張是她，不過，她握的是柳姓男友的生殖器，不是秦男的。

檢方指出，4張性愛照片中只有最後一張可以辨認出是洪女手握男子生殖器，但即使脫褲比對，確定是秦男的，也不能證明2人有性器結合，因為根據《刑法》239條通姦罪，實務上採「性器結合說」，不採「性慾滿足說」、「接觸說」，口交、肛交都不算性器結合，因此在通姦罪部份，對秦男、洪女2人給予不起訴處分。

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