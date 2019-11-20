韓國媳婦天心絕美婚紗照曝光　「展現韓國女子沈穩賢淑」

結婚3週年才拍婚紗，天心說小倆口一有時間就旅行，加上自己想要拍攝特別的婚紗，才會拖這麼久。新婚夫妻選在傳統韓屋取景，拍攝當天，天心的攝影師老公緊張不已，天心說平常是他掌鏡，自己成為鏡頭捕捉的對象難免緊張。

天心與老公在傳統韓屋裡拍婚紗

▲（圖／© 福隆經紀公司提供）

天心分享遲來的婚紗照





粉紫色系的韓服婚紗，加上天心嬌羞的表情，整個畫面洋溢滿滿幸福感，特別是金英敏牽起老婆的手親吻，天心報以深情款款的目光，粉紅泡泡滿天飛。天心說拍攝主題是韓國女子潛藏於心的沈穩賢淑。

天心與韓籍老公金英敏婚紗照充滿浪漫氛圍

婚紗照等了3年才曝光，那麼婚禮呢？天心沒給答案，因為接下來她將回到果陀劇場間諜偵探喜劇《步步驚笑》，挑戰一人分飾三角，與屈中恆和竇智孔合作，明年2月閉關彩排。11月11日「光棍節」剛好是天心的生日，她特別轉發果陀的慶生照，寫下：「了解一下 及 場場爆滿。好嗎！」

天心透露攝影師老公拍婚紗時緊張到肢體僵硬

天心的韓式婚紗照浪漫唯美





※BY DANIEL KU

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