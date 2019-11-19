經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

▲總統蔡英文稱台商回流千億，慘遭經濟部打臉。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日證實，目前為止海外資金回流金額是「0」，此言一出讓外界議論紛紛。前國民黨主席洪秀柱就痛批，蔡政府說謊成性，沒有資格領導國家。

洪秀柱表示，蔡英文在尋求連任的道路上，用各種編造的數字哄騙百姓，走到哪裡都要對自己的「豐功偉業」好好複誦一番，說出各種天花亂墜的話語，以為可以麻痺人民的真實感受，實際上卻是各種矇騙與謊言。

洪秀柱指出，從今年初開始推動的「歡迎台商回台投資行動方案」被蔡英文當作自己的「重要政績」，每天都要「提醒」台灣人民「台商回流總額7000億元」，但在國民黨立委細問之下，才發現這7000億元當中，有七成以上是國內資金，只有三成從國外匯回。

洪秀柱說，雖然經濟部次長稱這三成2250億的國外匯回資金，將在今年落實，但是距離今年結束剩下一個半月，目前真正的「回流資金」仍然是0。



洪秀柱說，過去國民黨執政時，蔡英文曾批評馬英九是「數字總統」，現在一樁又一樁的事實呈現在眾人眼前，大家終於看清楚了真正的「數字總統」是誰。然而更令人遺憾的是，蔡總統不僅是「數字總統」，更是「假數字總統」，一個說謊成性的政府，還有什麼資格領導國家？