　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文稱台商回流千億，慘遭經濟部打臉。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日證實，目前為止海外資金回流金額是「0」，此言一出讓外界議論紛紛。前國民黨主席洪秀柱就痛批，蔡政府說謊成性，沒有資格領導國家。

洪秀柱表示，蔡英文在尋求連任的道路上，用各種編造的數字哄騙百姓，走到哪裡都要對自己的「豐功偉業」好好複誦一番，說出各種天花亂墜的話語，以為可以麻痺人民的真實感受，實際上卻是各種矇騙與謊言。

洪秀柱指出，從今年初開始推動的「歡迎台商回台投資行動方案」被蔡英文當作自己的「重要政績」，每天都要「提醒」台灣人民「台商回流總額7000億元」，但在國民黨立委細問之下，才發現這7000億元當中，有七成以上是國內資金，只有三成從國外匯回。

洪秀柱說，雖然經濟部次長稱這三成2250億的國外匯回資金，將在今年落實，但是距離今年結束剩下一個半月，目前真正的「回流資金」仍然是0。

洪秀柱說，過去國民黨執政時，蔡英文曾批評馬英九是「數字總統」，現在一樁又一樁的事實呈現在眾人眼前，大家終於看清楚了真正的「數字總統」是誰。然而更令人遺憾的是，蔡總統不僅是「數字總統」，更是「假數字總統」，一個說謊成性的政府，還有什麼資格領導國家？ 

ET快訊
2兒年薪近200萬「幾乎沒出現辦公室」！原來大學董事長是他媽
史上嫁最遠公主！走2年才到和親國　抵達時老公已經死了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法　被營建署要求「20天內說明」

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

韓國瑜為何差距被拉大？　于美人2點分析：沒找到好的發言人

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

台中機場改建要21年　張善政痛批：丟臉死了！就是買票

被吳敦義視為「泛藍聯盟」　民眾黨回擊：我們不分區名單絕對更公平

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二 、劉宥彤第四躋身安全名單

印尼雞對決立院男神　何景榮政見欄放蔣萬安照片：我要打敗他！

列民眾黨不分區第三　高虹安：會落實郭台銘「新十大科技產業」建設

跟著國瑜夜市發不了財　拍扁麵包師停業「欠錢莊130萬」盼外界伸援

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　 智障者家長總會怒：先做功課！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法　被營建署要求「20天內說明」

經濟部坦承海外資金回流0元　洪秀柱痛批蔡英文「假數字總統」

韓國瑜為何差距被拉大？　于美人2點分析：沒找到好的發言人

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

台中機場改建要21年　張善政痛批：丟臉死了！就是買票

被吳敦義視為「泛藍聯盟」　民眾黨回擊：我們不分區名單絕對更公平

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二 、劉宥彤第四躋身安全名單

印尼雞對決立院男神　何景榮政見欄放蔣萬安照片：我要打敗他！

列民眾黨不分區第三　高虹安：會落實郭台銘「新十大科技產業」建設

跟著國瑜夜市發不了財　拍扁麵包師停業「欠錢莊130萬」盼外界伸援

好羨慕林志玲浪漫婚禮！　36歲女星「也想婚了」…哭喊：我啥時能嫁

快訊／Martin Garrix宣布分手辣模！心碎曝原因：愛就該讓她選最好的

老媽就是學校董事長！大小兒爽領百萬年薪...教職員：幾乎沒出現過辦公室

花200萬引進Gogoro警車！超過315km「多收費」基層怕爆　新北警回應了

新冰箱放1個月不給插電！　季芹曝「天兵原因」NONO笑翻：這樣能用100年

納智捷URX預售半個月接單400台！裕隆看淡今年兩岸車市「不排除Q4再認減損」

維基解密創辦人亞桑傑性侵疑案　瑞典宣布停止調查

陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法　被營建署要求「20天內說明」

28歲男星教召修自走炮慘死！　2同袍「軍事法庭」認罪悲慘下場出爐

泰勒絲前東家被罵翻⋯低頭同意了　14年經典「史詩級演出」確定登全美音樂獎

政治熱門新聞

黨內反彈！范成連退出國民黨不分區提名

民眾黨不分區　新光公主吳欣盈第7

司馬中原讚韓「說實話做真事」　網吵翻

受訪和男友同框　黃瀞瑩霸氣回：我們很好

李四川再槓綠議員遭罵：比韓還可惡！

新竹志玲選舉當選美？高鈺婷千字反擊

拍扁麵包師鳳荔酥停業　向外界求援

獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第二

邱毅可望排新黨不分區第一　王炳忠、蘇恆也在名單內　

苦苓：吳斯懷聲明不效忠民選合法政府

韓國瑜用「腦殘」稱心智障礙者？　韓競辦澄清：是說「老殘」

國民黨罕見大團結　五大山頭齊心倒吳

王定宇：台商回台投資近7000億！聯合國也認證

館長批吳斯懷穩坐不分區「侮辱軍魂」

更多熱門

相關新聞

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

請「韓假」的國民黨總統候選人韓國瑜先前在台北美國商會上，以「晶晶體」演說，引起各界的嘲諷。總統蔡英文19日中午受美國商會邀請，出席美國商會年度會員大會，以全英文發表演說。

2020大選登記第2日／總統候選人再加1

2020大選登記第2日／總統候選人再加1

別只看表象，仔細看台商回流真相

別只看表象，仔細看台商回流真相

蔡英文：介入台灣選舉是每天正在發生的事情

蔡英文：介入台灣選舉是每天正在發生的事情

民眾黨能有多少席不分區？

民眾黨能有多少席不分區？

關鍵字：

台商洪秀柱蔡英文

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

外送員撞賓利　車凹鏡斷玻璃裂

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面