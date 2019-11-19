　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張榮發基金會再獲文馨獎　鍾德美：張創辦人的初心開花結果了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼圖說一：張榮發基金會榮獲第十四屆文馨獎常設獎-金獎，由宏碁集團榮譽董事長暨前國家文化藝術基金會董事長施振榮先生（左）頒獎給張榮發基金會鍾德美執行長(右)。（圖／長榮提供）

▲張榮發基金會獲文馨獎，宏碁集團榮譽董事長暨前國家文化藝術基金會董事長施振榮先生（左）頒獎給張榮發基金會鍾德美執行長（右）。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

文化部今（19）日舉辦第十四屆文馨獎頒獎典禮，財團法人張榮發基金會獲得本屆常設獎-金獎，並由執行長鍾德美代表接受頒獎。這是該會繼2010年獲得「第十屆文馨獎-金獎」暨「年度大獎」最高榮譽後，再次獲得此一殊榮。除文馨獎外，該會也於2014及2018兩度榮獲教育部頒發年度「藝術教育貢獻獎」。

張榮發基金會執行長鍾德美指出，創辦人張榮發先生畢生非常重視文化推廣與人才培育，故在基金會轄下特別設立長榮交響樂團，另將30餘年來所蒐藏高達4、5千件的海事文物珍品捐出成立長榮海事博物館；並指示發行免費的《道德月刊》。

請繼續往下閱讀...

鍾德美說，張創辦人的初心於十多年後開花結果，一步一腳印讓音樂、海洋等各項文化藝術與海內、外民眾接壤，也成為全球少數同時擁有樂團、博物館、月刊三大文創品牌的企業型基金會。

▲▼圖說一：張榮發基金會榮獲第十四屆文馨獎常設獎-金獎，由宏碁集團榮譽董事長暨前國家文化藝術基金會董事長施振榮先生（左）頒獎給張榮發基金會鍾德美執行長(右)。（圖／長榮提供）

▲張榮發基金會獲文馨獎常設獎-金獎，這也是繼2010年獲得「第十屆文馨獎-金獎」暨「年度大獎」後，再度獲獎。（圖／長榮提供）

長榮交響樂團自2004年起積極躍上國際舞台，邁向世界，巡演足跡遍及亞、歐、美、澳四大洲，35個城市，海外演出超過80場。此外也頻頻下鄉、深入本地校園與社區、赴9所監獄巡演等，用音樂打破族群與階級的藩籬，總計在全台演出超過1200場，吸引逾60萬名觀眾欣賞，將交響樂種籽成功地深植於這塊土地與人民心中。

另位於台北市中心的長榮海事博物館則是亞洲最具規模、收藏內容最豐富的海事文物重鎮，並擔綱海洋親善大使的角色，長期舉辦繪畫比賽，推廣海洋文化講座與各種親子活動等，引導大眾接受海洋文化薰陶、傳播船舶工藝之美。尤其立法院院會已於11/1三讀通過《海洋基本法》，政府應於一年內發布國家海洋政策白皮書，內容包括國家海洋發展的願景及目標等。海博館於今年所推出的「我是航海王～12年國教免費參觀海博館」專案，咸信必能適時引導年輕世代親海、知海、愛海。

至於基金會所發行免費索取的《道德月刊》，由於文字優美，內容簡潔易懂，發行量最高曾超過36萬份，讀者遍布全世界33個國家，廣為全台1,700所學校與公私單位使用，如新北市政府出版之七至九年級《家庭聯絡簿》，從2015年迄今即已選用134篇《道德月刊》文章，受益學生達80萬人次。

ET快訊
爸爸帶女兒雙陣亡！一碰座位秒關機　「大法師睡姿」網笑翻
反擊4G吃到飽「流量魔人」　中華電信政策突大轉彎
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　文化部長鄭麗君表達哀悼

境外污染提醒解除！　環保署：高屏區空品仍達橘燈

i6Plus放2個月「冒一條黑糖糕」螢幕慘爆　店家：充太飽！釣出內行狠打臉

張榮發基金會再獲文馨獎　鍾德美：張創辦人的初心開花結果了

人夫講「加油站贈品」故事！結尾驚爆：妳的由來　大女兒神反擊…網笑炸

免記帳也能留住錢！小資「無痛儲蓄法」一年爽增14萬存款

台東17:15發生規模3.7地震　台鐵南迴線上、下行列車延誤

驚世奧客再出招！點爌肉「備註不要肉」網崩潰：老天派來滅店家的　他曝後續

你不曾見過的「蘑菇和粘菌」花花世界　雨後森林都是她的露天攝影棚

移地學習一整年　政大「創新國際學院」2020年首招50人　

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　文化部長鄭麗君表達哀悼

境外污染提醒解除！　環保署：高屏區空品仍達橘燈

i6Plus放2個月「冒一條黑糖糕」螢幕慘爆　店家：充太飽！釣出內行狠打臉

張榮發基金會再獲文馨獎　鍾德美：張創辦人的初心開花結果了

人夫講「加油站贈品」故事！結尾驚爆：妳的由來　大女兒神反擊…網笑炸

免記帳也能留住錢！小資「無痛儲蓄法」一年爽增14萬存款

台東17:15發生規模3.7地震　台鐵南迴線上、下行列車延誤

驚世奧客再出招！點爌肉「備註不要肉」網崩潰：老天派來滅店家的　他曝後續

你不曾見過的「蘑菇和粘菌」花花世界　雨後森林都是她的露天攝影棚

移地學習一整年　政大「創新國際學院」2020年首招50人　

選舉違規競選廣告偷跑　台南市環保局將依法查處拆除

監委追查外籍移工非婚生子女黑數　移民署澄清：這是為保障移工子女權益

黃偉哲成功爭取中央補助約7億治水經費　提升台南防洪效能

甜瓜將加盟拓荒者視為「完美機會」　稱過去1年半像搭雲霄飛車

總統、立委選舉查察分區座談會南檢登場　法務部長蔡清祥到場勉勵

中信盃黑豹旗／武士風格有氣勢　高鳳全黑球衣醒目

大專棒聯／王泓勛高效率84球完投9局　文化3比1勝東大

馬大偉運彩解盤／NBA雷霆@湖人　挺莊買小分

韓國大師賽／賽事多又近尾聲　安賽龍、塞娜等32組球員紛退賽

桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　文化部長鄭麗君表達哀悼

生活熱門新聞

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

請長者起身被嗆父母怎教的　對號座乘客從台北站回台中

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

濟公提點瞬間雞皮疙瘩　她龍山寺還願見觀音菩薩大哭

員工弄丟5次鑰匙！高招示決心　老闆崩潰

暖爸蓋蚊帳幫女兒餵奶 網笑：婚紗照

台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場

高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」

台版《寄生上流》！　打掃阿姨一家四口住台商家

男友媽借錢「10萬也沒多少」她臉垮

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

外派日本1個月幻滅！他嘆：想回台灣了

更多熱門

相關新聞

行動法庭／王永慶、張榮發遺產官司打不完 有錢人都用什麼方式分配家產？

行動法庭／王永慶、張榮發遺產官司打不完 有錢人都用什麼方式分配家產？

名人豪門因遺產而起的風波，這種遺產之爭，其實可以透過生前預立遺囑和預作遺產規畫避免。行動法庭邀請對繼承與遺產稅務相當嫻熟的蔡朝安律師到現場接受訪談，分別就中產階級以上和普羅大眾，作系列探討，讓大家可以從中有效獲取正確的知識，預作遺產分配，讓自己身後安心，也保護子女和家人生活無虞。

張榮發牽線兩岸領導人會談遭否決

張榮發牽線兩岸領導人會談遭否決

長榮兄弟內鬨　假處分擋兄當董事駁回

長榮兄弟內鬨　假處分擋兄當董事駁回

影／長榮海運啟動徵才起薪42K起跳

影／長榮海運啟動徵才起薪42K起跳

長榮家族內鬨　對董事會假處分開庭

長榮家族內鬨　對董事會假處分開庭

關鍵字：

張榮發基金會張榮發文馨獎

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

港30位校長理大救學生　示威者自首

外送員撞賓利　車主求償700萬

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面