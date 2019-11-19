　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3年前媽媽抱他流落街頭...台中男童慘遭虐死　社會局怒提告！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中市社會局提傷害的獨立告訴。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中家防中心主任侯淑茹表示，將提出傷害的獨立告訴。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市3歲邱姓男童被虐死案，台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹19日表示，3年前，王母和邱姓同居人疑因爭吵後被趕出門，王母帶著未滿月的男嬰流落街頭，被警方發現後，社會局給予緊急安置，結果男童9月20日返家不久，就不幸被虐死，家防中心已提出傷害的獨立告訴。

侯淑茹表示，邱、王2人在2012年結婚，隔年即生下1女，2015年生下1男後離婚，但還是住在一起，邱男從事裝潢工作，王女則全職照顧小孩，2016年11月又生下1男，隔月也就是12月，雙方發生爭吵，王女被趕出家門，王只好帶著未滿月的男嬰流落街頭，社工經多方評估，並持續向法院聲請延長安置，後來考量安置原因消失，因此今年9月20日讓母子倆返家，男童返家後，社工每月也都進行家訪關心。

邱姓男童被虐死消息傳出後，負責個案的社工人員既難過又生氣，侯淑茹說，孩子身上確實有新舊傷痕，不管是誰所為，也不管死因為何，站在主持公道和伸張正義的角度，家防中心已提出傷害的獨立告訴，未來如果確定是父母虐待致死，除了要負起刑事責任之外，家防中心也會依兒權法，要求父母上親子教育課程。

侯說，多數虐童事件的發生，「凶手」大都是照顧者，在照顧過程中，小孩需求沒有被滿足時，就會用哭鬧的方式表達，特別是學齡前的孩子表達更是困難，很多家長就會禁不住或是沒有辦法耐住性子，就會有情緒反彈，當下就會用手上的工具打小孩，因此，如果照顧者發現自己開始有情緒失控的情形，就趕快離開現場，離開那個小孩，避免憾事發生。

男童虐死案發生後，社會局已把男童的兄姐交由祖母照顧，社工也會追蹤照顧狀況。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
反擊4G吃到飽「流量魔人」　中華電信政策突大轉彎
林志玲「喝茫親嘴片」瘋傳！她這句話嗆爆姊夫
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

監委追查外籍移工非婚生子女黑數　移民署澄清：這是為保障移工子女權益

她民宿退房發現球鞋消失！女賊瞎扯「以為老公的」　法官抓包：男女差3號

假好心幫修自行車卻伸出「一陽指」還搶錢　女移工泣：希望他坐牢

韓粉曝陳凝觀住址嗆「我住妳家附近」挨告罰8千　他上訴：我有病！忘了

替友人討債…他喊「讓妳現賺1萬」強脫內褲逞慾　債主：我沒收到錢

女實習生想借錢買外套　飯店廚師押上床狂摸：一回生二回熟

賓士車高屏橋慘遭「兩貨車夾擊」車頭毀行李廂凹　女駕駛輕傷

3年前媽媽抱他流落街頭...台中男童慘遭虐死　社會局怒提告！

接客「遇10年老友」！傳播妹和人夫激戰3次：一起瘋下去

脫光塗滿精油…武術老師按摩順勢壓住女學生　下肢發功衝撞給潮：太舒服了

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

監委追查外籍移工非婚生子女黑數　移民署澄清：這是為保障移工子女權益

她民宿退房發現球鞋消失！女賊瞎扯「以為老公的」　法官抓包：男女差3號

假好心幫修自行車卻伸出「一陽指」還搶錢　女移工泣：希望他坐牢

韓粉曝陳凝觀住址嗆「我住妳家附近」挨告罰8千　他上訴：我有病！忘了

替友人討債…他喊「讓妳現賺1萬」強脫內褲逞慾　債主：我沒收到錢

女實習生想借錢買外套　飯店廚師押上床狂摸：一回生二回熟

賓士車高屏橋慘遭「兩貨車夾擊」車頭毀行李廂凹　女駕駛輕傷

3年前媽媽抱他流落街頭...台中男童慘遭虐死　社會局怒提告！

接客「遇10年老友」！傳播妹和人夫激戰3次：一起瘋下去

脫光塗滿精油…武術老師按摩順勢壓住女學生　下肢發功衝撞給潮：太舒服了

監委追查外籍移工非婚生子女黑數　移民署澄清：這是為保障移工子女權益

黃偉哲成功爭取中央補助約7億治水經費　提升台南防洪效能

甜瓜將加盟拓荒者視為「完美機會」　稱過去1年半像搭雲霄飛車

總統、立委選舉查察分區座談會南檢登場　法務部長蔡清祥到場勉勵

中信盃黑豹旗／武士風格有氣勢　高鳳全黑球衣醒目

大專棒聯／王泓勛高效率84球完投9局　文化3比1勝東大

馬大偉運彩解盤／NBA雷霆@湖人　挺莊買小分

韓國大師賽／賽事多又近尾聲　安賽龍、塞娜等32組球員紛退賽

桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　文化部長鄭麗君表達哀悼

醫學法學再交流　成大醫院舉辦第5屆司法醫學課程

社會熱門新聞

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

男藝人與網友互傳裸照　下秒遭截圖：給媒體

台中UBER司機半夜救妹快閃尿：腎上腺素激發醒了

國標舞人妻搭舞師車　綠帽夫崩潰

刺殺16歲男！兇嫌弟「曝真相」：哥哥找我碴

快訊／台中3歲男童頭骨凹陷　疑遭虐打不治

輔大女學生為愛找法師...慘當小四

應召女壞壞好友3次　嗆要嘛一起瘋

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

機上直播起飛！他被糾正還嗆：罰8萬小錢

撞擊現場曝！他閃違停車往外走　慘遭撞飛命危

愛女被載出門卻慘死！父母崩潰提告　他要賠千萬扶養費

更多熱門

相關新聞

3歲受虐男童生前遭衣架打、吹風機燙

3歲受虐男童生前遭衣架打、吹風機燙

台中再度傳出男童被虐死的不幸事件，台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹19日表示，男童身上有新舊傷痕，舊的是24歲的邱姓父親拿衣架和棉布綁住手腕，新的則是17日當晚，男童剛洗完澡，全身濕透，父親想用吹風機吹乾而造成燙傷痕跡，據邱父表示，送醫是因為男童當晚吃芭樂被噎住，真正死因有待檢方相驗。

關鍵字：

台中虐童獨立告訴

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

港30位校長理大救學生　示威者自首

外送員撞賓利　車主求償700萬

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面