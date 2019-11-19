3年前媽媽抱他流落街頭...台中男童慘遭虐死　社會局怒提告！

▲台中家防中心主任侯淑茹表示，將提出傷害的獨立告訴。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市3歲邱姓男童被虐死案，台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹19日表示，3年前，王母和邱姓同居人疑因爭吵後被趕出門，王母帶著未滿月的男嬰流落街頭，被警方發現後，社會局給予緊急安置，結果男童9月20日返家不久，就不幸被虐死，家防中心已提出傷害的獨立告訴。

侯淑茹表示，邱、王2人在2012年結婚，隔年即生下1女，2015年生下1男後離婚，但還是住在一起，邱男從事裝潢工作，王女則全職照顧小孩，2016年11月又生下1男，隔月也就是12月，雙方發生爭吵，王女被趕出家門，王只好帶著未滿月的男嬰流落街頭，社工經多方評估，並持續向法院聲請延長安置，後來考量安置原因消失，因此今年9月20日讓母子倆返家，男童返家後，社工每月也都進行家訪關心。

邱姓男童被虐死消息傳出後，負責個案的社工人員既難過又生氣，侯淑茹說，孩子身上確實有新舊傷痕，不管是誰所為，也不管死因為何，站在主持公道和伸張正義的角度，家防中心已提出傷害的獨立告訴，未來如果確定是父母虐待致死，除了要負起刑事責任之外，家防中心也會依兒權法，要求父母上親子教育課程。

侯說，多數虐童事件的發生，「凶手」大都是照顧者，在照顧過程中，小孩需求沒有被滿足時，就會用哭鬧的方式表達，特別是學齡前的孩子表達更是困難，很多家長就會禁不住或是沒有辦法耐住性子，就會有情緒反彈，當下就會用手上的工具打小孩，因此，如果照顧者發現自己開始有情緒失控的情形，就趕快離開現場，離開那個小孩，避免憾事發生。

男童虐死案發生後，社會局已把男童的兄姐交由祖母照顧，社工也會追蹤照顧狀況。

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