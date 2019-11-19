3歲可憐受虐男童生前遭「衣架打、吹風機燙」　父辯稱：他吃芭樂噎死

記者鄧木卿／台中報導

台中再度傳出男童被虐死的不幸事件，台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹19日表示，男童身上有新舊傷痕，舊的是24歲的邱姓父親拿衣架和棉布綁住手腕，新的則是發生當晚（17日），男童剛洗完澡，全身濕透，父親想用吹風機吹乾而造成燙傷痕跡，據邱父表示，送醫是因為男童當晚吃芭樂被噎住，真正死因有待檢方相驗。

▲台中市家防中心主任侯淑茹說明受理過程。（圖／記者鄧木卿攝）

侯淑茹表示，發生當晚10點鐘接到通報，有個小朋友到院前往生，經社工人員前往了解後，據父母陳述，男童洗完澡後吃了芭樂跟火龍果，結果被芭樂噎到，父親有先做急救，把芭樂挖出來，然後再送醫院，至於男童臉上和胸部和燒燙傷痕跡，父親說是因為小孩身體濕濕的，所以用吹風機吹乾。

至於小孩身上的舊傷痕？侯轉述王姓媽媽（41歲、家管）的說法，小孩最近晚上都不睡覺，愛哭鬧，有些是自己跌倒造成，有些是他爸爸用衣架打，有些則是爸爸用棉布綁住他的手腕，所以他的手腕有些紅腫、拉扯的撕裂傷。

侯說，邱、王2人結婚3年即離婚，但還是同住在一起，9月去訪視時，3歲男童身上還沒有看到傷痕，如今發生不幸令人遺憾，至於另外2個分別是7歲、4歲的孩子，目前已由奶奶代為照顧，奶奶的身體狀況跟照顧環境上，都沒有問題。

侯補充說，2016年9月開始介入時，是因為媽媽剛生下男嬰，還未滿月，因為和先生發生爭吵被趕出來，媽媽帶著孩子在街上遊蕩被發現才被通報，當時經過評估後，給予母子緊急安置，邱父是裝潢工，王母無業，經濟狀況較差，是列冊的低收入戶，安置期間，有做漸進式返家的措施，包括過年期間，孩子有回去好幾天，每個月爸媽也都來探視，大概2至3次，每次3個小時，後來才讓男童回家，並由媽媽全職照顧，不料，就發生如此悲劇，令人難過。

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