全國環境知識競賽　嘉縣劉明全440人中脫穎而出奪第2

▲ 全國環境知識競賽於台大進行決賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「108年環境知識競賽全國決賽」16日在台灣大學辦理，環境知識探險家分為國小、國中、高中職及社會組，全國共計440名選手參賽。在歷經「淘汰賽」及「驟死賽」二階段的競賽後，嘉義縣代表隊同時也是環境教育志工隊成員劉明全不負眾望，榮獲社會組第二名，獎金二萬四千元，為嘉義爭光。

▲ 嘉義縣劉明全(圖右)於全國環境知識競賽得第二 。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政院環境保護署精心設計競賽題目包含政府環境政策、時事環境議題及環境保護學習指定影片，題目範圍廣泛，今年度先經過縣內激烈縣賽後，派出優勝選手包括國小組五名，國中組五名，高中組五名，社會組五名參加全國決賽。

劉明全，平日擔任環境教育志工時就積極推廣環境知識，將知識及教育實踐在日常生活；也透過網路隨時注意環境議題，並在宣導服務的時候以生活實例來加強推廣，希望民眾以實際行動瞭解環保行為並活用生活中。

環保局長張根穆表示，期望大家將所學習的環境知識透過寓教於樂、精彩萬分的環境知識競賽方式，讓學生及民眾學習環境相關知識概念，實踐在環保生活。藉此呼籲珍惜資源共同守護環境，以世界公民胸懷為己任，並將知識化為行動，共創美麗家園及環境永續。