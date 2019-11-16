傳郭董雙押寶惹怒柯營　李縉穎：一起努力把第三勢力做大

▲郭台銘陪同李縉穎掃街。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘2020不缺席，除了雙押寶親民黨、民眾黨提名不分區立委外，在區域立委部分也力挺「郭柯產品」李縉穎，16日二度合體到市場掃街。李縉穎受訪時表示，希望把郭董帶入人群與基層互動；至於近期傳出郭柯合作生變，李說不會尷尬，大家有很大的共識，就是怎麼把第三勢力的餅做大。

李縉穎受訪表示，今天加上藍綠，三位母雞跟三個小雞都會在土城，但另外兩位都是把人潮帶到他們的造勢場合，「我今天希望把郭董帶入人群，真的聽一下基層民眾的聲音」。

而外傳郭董不排斥2024，未來是否會支持郭？李縉穎說，如果郭董願意站出來為中華民國做事、提升台灣人民福祉，這方面其實都是樂觀其成。

媒體追問，若2024郭柯同時出馬，該如何選擇？他表示，一直以來都大力地促成兩位合作，現在雙方也有高度默契，「所以我覺得對於2024不管誰出來，都是對中華民國好的，他們要怎麼合作、安排，我都樂觀其成，會大力促成」，強調只要是郭柯和都很支持。而若面對兩個分開出馬時怎麼辦？李笑說，他們兩個有高度的智慧，應該不會這樣。

至於郭董雙押寶民眾黨、親民黨，似乎造成柯陣營不滿，是否會讓你尷尬？李縉穎說，其實不會，大家有很大的共識，就是怎麼讓第三勢力的能量撐大、把餅做大，因為在郭柯都不出來選的情況下，等於是沒有母雞，沒有母雞情況下如果不做一些妥善的安排，讓大家都出來投票，其實這股能量可能會被藍綠瓜分」。

而目前郭台銘已經二度合體，未來是否會拜託郭夫人一起出來？李縉穎說，下午有機會遇到夫人，可能會當面邀請；至於月底競總成立，是否會邀請郭柯宋王一起站台？他表示，只要是願意支持年輕人、願意支持國會改革以及對於中道務實、理性的路線有認同，不管各黨各派我都歡迎來給我支持站台。

