　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》，簡單行動支付總經理鍾興博，智冠集團董事長王俊博。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智冠科技（5478）旗下藍新金融科技集團今（15）日前進台灣冬季連鎖加盟展，首次展出《ezAIO簡單收》智慧支付多元收款整合平台，All in One一機整合信用卡、電子票證、行動掃碼支付等主流支付工具，還給實體商店一個乾淨的櫃檯，不必再擺放各種支付機台。

▲智冠集團董事長王俊博，簡單行動支付總經理鍾興博 。（圖／智冠提供）

▲簡單行動支付總經理鍾興博 。（圖／智冠提供）

簡單行動支付總經理鍾興博表示，台灣行動支付品牌眾多，而且必須保有原有信用卡與電子票證支付，商家卻沒有足夠的系統能力整合所有支付需求，甚至有實體門市支付工具擴充性受限、員工教育學習期長、帳務人員作業成本高等問題，導致台灣行動支付使用普及率上升緩慢。

▲一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》，簡單行動支付總經理鍾興博，智冠集團董事長王俊博。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）
 
鍾興博指出，簡單行動支付推出的《ezAIO簡單收》可以一機整合市場上的主流支付工具，串聯卡片感應、插卡、磁條三大模式的信用卡，還有Apple pay、Google pay、Samsung pay，以及電子票證、行動支付正反掃碼，同時也支援支付寶、微信支付等跨境支付收款。

鍾興博說明，簡單行動支付運用藍新科技在線上代收付成熟的技術能力與支付閘道（Payment Gateway）金流整合系統，開發出《ezAIO簡單收》智慧多元收款整合平台，今年9月也與超市全聯福利中心合作，並將持續拓展連鎖商店等，今年已有1000家以上合作，明年目標要有2000家以上。

▲一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》，簡單行動支付總經理鍾興博，智冠集團董事長王俊博。（圖／記者姚惠茹攝）

《ezAIO簡單收》一機搞定多元支付工具。（圖／記者姚惠茹攝）

鍾興博補充，《ezAIO簡單收》在硬體設備方面，可以讓街邊微型店鋪不需要建置POS系統，即可直接單機啟用，針對品牌連鎖通路還可提供客製化服務，與既有POS及端末裝置串接，直連多家合作銀行信用卡收單閘道，並陸續加入電子發票與MyCard數位商品銷售等加值服務。 

▲一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》，簡單行動支付總經理鍾興博，智冠集團董事長王俊博。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）

軟硬整合的部分，鍾興博表示，除了整合機台，《ezAIO簡單收》也為商家整合商店交易管理，簡化現有多重對帳平台的操作，所有支付工具的交易資訊皆會收納到《ezAIO簡單收》，還可依據商店需求設定彈性權限、併入不同商店統編共同管理，並預計推出改版《ezAIO簡單收》APP便於管理。
 
《ezPay簡單付》電子錢包方面，鍾興博表示，基於《ezAIO簡單收》特約商店據點的擴展，將全力推廣至各線下實體門市，同時也樂於以開放整合的態度開發「共用QRcode」，與各家業者共同經營《ezPay簡單付》電子錢包、《支付寶》、《微信支付》。

▲一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》，簡單行動支付總經理鍾興博，智冠集團董事長王俊博。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，《ezPay簡單付》APP內「繳費GO」除了支援台北市自來水費、路邊停車費、醫療費等三大生活繳費，自來水費繳納服務更是拓展至全台灣，簡單登入APP透過「繳費GO」選擇生活繳費－自來水費的項目中，設定自己所在縣市的自來水號，即可進行繳費，也可輸入編號或APP掃碼。
 
針對藍新科技今年的商店金流與加值應用方面，藍新金流服務平台（NewebPay.com）全新推出「外幣收單服務（動態貨幣轉換DCC）」，看準跨境電商市場，為提供其他國外消費者在台灣網路商店消費時，透過該服務選擇母國幣別付款來降低匯率波動風險。

▲一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》，簡單行動支付總經理鍾興博，智冠集團董事長王俊博。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）
 
此外，《ezAIO簡單收》也與LINE POINTS取得經銷合作，以不受面額限制，更彈性的「購點」與「發點」形式，滿足中小商店也能發LINE POINTS點數的需求，讓商店具有彈性購買量、可自訂發放時間、點數數量及可扣回點數，成為商店行銷與會員忠誠度管理的幫手。

智冠集團董事長王俊博指出，藍新金融科技集團跨入支付領域從基礎建置出發，在經過合併規模的策略性擴張，從過去代收付業務進而延伸到行動錢包的應用，甚至未來在兩法合一的預期效果，都已經顯示智冠集團從過去遊戲公司的市場定位擴展到支付金融版圖，升級為全方位網路服務集團。

▲智冠集團董事長王俊博，簡單行動支付總經理鍾興博 。（圖／智冠提供）

▲智冠集團董事長王俊博 。（圖／智冠提供）

ET快訊
韓營剛嗆完「國家機器」！遭記者打臉「沉默8秒」　尷尬影片曝光
12強／攸關中華隊命運　墨西哥牛棚崩盤5局2：7落後韓國
臉書爆災情「大規模下架貼文」！恐遭攻擊警告：違反社群守則
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

Apple考慮2020推套餐方案　把Apple News +、Apple TV +和Apple Music綁一起賣

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

快訊／臉書傳災情「大規模下架貼文」！　恐遭攻擊警告：違反社群守則

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

公共USB充電站小心手機「染毒」遭駭！　美檢察官籲民眾勿使用

上網神器Google Fi推SIM卡自動販賣機　吸引更多消費者

FB允許非營利組織在IG添加捐款按鈕！　直播主也能發起觀看者愛心捐款

Instagram「按讚數」消失擴及全球　台灣也列入測試

空汙時代　室內其實比戶外更髒！選購空氣清淨機需先掌握三要點

你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能...連到iPhone或iPad即可

Apple考慮2020推套餐方案　把Apple News +、Apple TV +和Apple Music綁一起賣

這叩齒聲好憤怒！氣噗噗對決「水柱」　柴：咬死後就不用洗澡了吧

韓國瑜及格嗎？　宋楚瑜：每天「不是蓋被子，就是講粗話」

牛津大學科學家用「馬毛」拯救犀牛　可靠假貨遭受質疑

獨／軍人「神鬼交鋒」扮闊老闆　租「道路版私人客機」落跑神隱欠14萬

漢來上海湯包插旗台茂　試營運消費打卡送小籠包券「限量3000」

桃園三大廟同時慶典　鎮撫宮有九天民俗技藝團演出　

《男人與他的海》20天集資5百萬　導演盼啟公益放映「撒下1萬顆海洋種子」

六艾司強勢回歸踢館劉學甫　導師陷選擇障礙...全給平手！

2024不排除跟郭柯合作　宋楚瑜：不讓親民黨被「某些人」拿去對岸騙吃騙喝

孟耿如形容黃子佼「在家像屁孩」　學FPM藏住男人悶騷潛質

3C家電熱門新聞

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

臉書恐遭攻擊　驚傳狂刪文災情！

華為標「中國台灣」　NCC令停售

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

「可手洗」的洗衣機降臨！

宏達電發表廣角三鏡頭入門機　HTC Desire 19s開賣價5990元

Studio A 板橋快閃店iPhone狂打34折　iPhone 8不到萬元

AirPods Pro用戶注意！蘋果發佈韌體更新　提升連結性能

分析師預測：iPhone SE2傳3月上市、取代iPhone 8

獨家／Netflix海外版《罪夢者》配音過程大揭密

想買蘋果新Mac Pro請備18.4萬！美國官網秀售價5999美元12月上市

郭明錤：蘋果iPhone SE2明年推出

Apple傳2020推套餐方案　把Apple News +、TV +和Music綁一起賣

華為致力打造專屬生態圈　9款新品齊發建構智慧全場景

更多熱門

相關新聞

警結合遊戲龍頭　4不1要點看穿詐騙陷阱！

警結合遊戲龍頭　4不1要點看穿詐騙陷阱！

有鑑於暑假期間青少年在外活動頻率升高，為防止青少年受誘惑從事違法行為或被害事件發生，台北市南港警分局就結合地方「智冠科技」遊戲公司，規劃一系列防詐騙機制，並自6月1日至8月31日，為期3個月舉辦「暑期保護青少年―青春專案」，共同預防犯罪宣導。

智冠科技Q1單季營收達14.96億

智冠科技Q1單季營收達14.96億

智冠科技107年合併營收55.52億元

智冠科技107年合併營收55.52億元

智冠科技2月營收達4.78億元

智冠科技2月營收達4.78億元

智冠第二屆實習生擴大徵才

智冠第二屆實習生擴大徵才

關鍵字：

智冠科技藍新科技ezAIO簡單收簡單行動支付

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面