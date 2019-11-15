一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智冠科技（5478）旗下藍新金融科技集團今（15）日前進台灣冬季連鎖加盟展，首次展出《ezAIO簡單收》智慧支付多元收款整合平台，All in One一機整合信用卡、電子票證、行動掃碼支付等主流支付工具，還給實體商店一個乾淨的櫃檯，不必再擺放各種支付機台。

▲簡單行動支付總經理鍾興博 。（圖／智冠提供）

簡單行動支付總經理鍾興博表示，台灣行動支付品牌眾多，而且必須保有原有信用卡與電子票證支付，商家卻沒有足夠的系統能力整合所有支付需求，甚至有實體門市支付工具擴充性受限、員工教育學習期長、帳務人員作業成本高等問題，導致台灣行動支付使用普及率上升緩慢。

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）



鍾興博指出，簡單行動支付推出的《ezAIO簡單收》可以一機整合市場上的主流支付工具，串聯卡片感應、插卡、磁條三大模式的信用卡，還有Apple pay、Google pay、Samsung pay，以及電子票證、行動支付正反掃碼，同時也支援支付寶、微信支付等跨境支付收款。

鍾興博說明，簡單行動支付運用藍新科技在線上代收付成熟的技術能力與支付閘道（Payment Gateway）金流整合系統，開發出《ezAIO簡單收》智慧多元收款整合平台，今年9月也與超市全聯福利中心合作，並將持續拓展連鎖商店等，今年已有1000家以上合作，明年目標要有2000家以上。

▲《ezAIO簡單收》一機搞定多元支付工具。（圖／記者姚惠茹攝）

鍾興博補充，《ezAIO簡單收》在硬體設備方面，可以讓街邊微型店鋪不需要建置POS系統，即可直接單機啟用，針對品牌連鎖通路還可提供客製化服務，與既有POS及端末裝置串接，直連多家合作銀行信用卡收單閘道，並陸續加入電子發票與MyCard數位商品銷售等加值服務。

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）

軟硬整合的部分，鍾興博表示，除了整合機台，《ezAIO簡單收》也為商家整合商店交易管理，簡化現有多重對帳平台的操作，所有支付工具的交易資訊皆會收納到《ezAIO簡單收》，還可依據商店需求設定彈性權限、併入不同商店統編共同管理，並預計推出改版《ezAIO簡單收》APP便於管理。



《ezPay簡單付》電子錢包方面，鍾興博表示，基於《ezAIO簡單收》特約商店據點的擴展，將全力推廣至各線下實體門市，同時也樂於以開放整合的態度開發「共用QRcode」，與各家業者共同經營《ezPay簡單付》電子錢包、《支付寶》、《微信支付》。

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，《ezPay簡單付》APP內「繳費GO」除了支援台北市自來水費、路邊停車費、醫療費等三大生活繳費，自來水費繳納服務更是拓展至全台灣，簡單登入APP透過「繳費GO」選擇生活繳費－自來水費的項目中，設定自己所在縣市的自來水號，即可進行繳費，也可輸入編號或APP掃碼。



針對藍新科技今年的商店金流與加值應用方面，藍新金流服務平台（NewebPay.com）全新推出「外幣收單服務（動態貨幣轉換DCC）」，看準跨境電商市場，為提供其他國外消費者在台灣網路商店消費時，透過該服務選擇母國幣別付款來降低匯率波動風險。

▲智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》。（圖／記者姚惠茹攝）



此外，《ezAIO簡單收》也與LINE POINTS取得經銷合作，以不受面額限制，更彈性的「購點」與「發點」形式，滿足中小商店也能發LINE POINTS點數的需求，讓商店具有彈性購買量、可自訂發放時間、點數數量及可扣回點數，成為商店行銷與會員忠誠度管理的幫手。

智冠集團董事長王俊博指出，藍新金融科技集團跨入支付領域從基礎建置出發，在經過合併規模的策略性擴張，從過去代收付業務進而延伸到行動錢包的應用，甚至未來在兩法合一的預期效果，都已經顯示智冠集團從過去遊戲公司的市場定位擴展到支付金融版圖，升級為全方位網路服務集團。

▲智冠集團董事長王俊博 。（圖／智冠提供）