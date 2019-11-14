台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

▲經濟部投資台灣事務所今（14）日宣佈，液晶面板世界第4大「群創光電」將帶來超過 701億元，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃。（圖／群創提供）

記者林淑慧／台北報導

台商回台最大咖現身！經濟部投資台灣事務所今（14）日宣佈，液晶面板世界排名第四大「群創光電」將帶來超過 701億元，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃，以期擴大 AI 智能智造自動化，提升前瞻技術研發能量。

群創早在101 年時已預見中國工資高漲的風險，而將產線搬回臺灣建立自動化觸控一條龍產線，成為最早遷回生產線的面板廠。如今中國面板廠靠官方高額補貼大舉擴產，導致國際市場供需失衡、價格下滑，以及中美貿易戰牽動世界供應鏈洗牌。

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面對接踵而來的困境，群創身為全球液晶面板第四大，決定擺脫面板產能競賽，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃，擴大 AI 智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量來迎戰。

官員指出，群創將移回中國電視整機組裝產線，以最短時效在臺南打造自動化 ZERO TOUCH 關燈工廠產線;擴充超窄邊框、高對比及電競面板高 刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅。

另外，也將同時持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機 屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。藉此擴大投資重建臺灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固臺灣關鍵零組件戰略地位。

投資臺灣事務所今天召開的第42次聯審會議，液晶面板世界第4大「群創光電」帶來超過 701億元，成為目前最大手筆。政府以實際政策鼓勵企業投資，其中「歡迎臺商回臺投資方案」累計已吸引153家臺商響應投資6,971億元，預估可創造56,294個本國就業機會。