　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部投資台灣事務所今（14）日宣佈，液晶面板世界第4大「群創光電」將帶來超過 701億元，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃。（圖／群創提供）

▲經濟部投資台灣事務所今（14）日宣佈，液晶面板世界第4大「群創光電」將帶來超過 701億元，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃。（圖／群創提供）

記者林淑慧／台北報導

台商回台最大咖現身！經濟部投資台灣事務所今（14）日宣佈，液晶面板世界排名第四大「群創光電」將帶來超過 701億元，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃，以期擴大 AI 智能智造自動化，提升前瞻技術研發能量。

群創早在101 年時已預見中國工資高漲的風險，而將產線搬回臺灣建立自動化觸控一條龍產線，成為最早遷回生產線的面板廠。如今中國面板廠靠官方高額補貼大舉擴產，導致國際市場供需失衡、價格下滑，以及中美貿易戰牽動世界供應鏈洗牌。

請繼續往下閱讀...

面對接踵而來的困境，群創身為全球液晶面板第四大，決定擺脫面板產能競賽，在竹科(苗栗)、南科展開投資計劃，擴大 AI 智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量來迎戰。

官員指出，群創將移回中國電視整機組裝產線，以最短時效在臺南打造自動化 ZERO TOUCH 關燈工廠產線;擴充超窄邊框、高對比及電競面板高 刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅。

另外，也將同時持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機 屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。藉此擴大投資重建臺灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固臺灣關鍵零組件戰略地位。

投資臺灣事務所今天召開的第42次聯審會議，液晶面板世界第4大「群創光電」帶來超過 701億元，成為目前最大手筆。政府以實際政策鼓勵企業投資，其中「歡迎臺商回臺投資方案」累計已吸引153家臺商響應投資6,971億元，預估可創造56,294個本國就業機會。

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

長榮航空獲頒APEX五星級最高榮譽獎項　過夜包改款搶攻高端客市場

台灣虎航今起招募40名運務新血　明年第四季將掛牌上市

陽明海運續租基隆港貨櫃儲轉場　新增印星泰航線營運穩健

華航孟買貨運週六首航　拓展印歐市場版圖搶攻新南向商機

全家搶攻健康舌尖商機　葉榮廷：Clean Label創造超過50億元營收

詩肯前三季EPS 1.16元台北旗艦店今開幕　迎旺季全年獲利可期

住宅及國中小學全年節電12.5億度　台電：等同32萬戶全年用電量

寒舍線上旅展加碼延長至30日　總銷售額目標上看1億6000萬元

中鋼子公司中鴻「扁鋼胚供料無虞」　新董座劉敏雄：明年春燕歸來

離岸風電正夯　經部：10年10GW預期價格將低於平均售電價格

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

貿協董事長黃志芳拜會以色列比爾蓋茲　尋求台以加強合作

先探／年底行情重點分析

理財周刊／貿易戰和解利多不漲　戒慎恐懼

理財周刊／利率如何影響國際匯市？

理財周刊／看見生技產業力量　生技博士阿格力轉戰股市

財訊／2020投資密碼：大型科技成長股

油價「漲」聲再起下班衝一波！專家預估下周九五油價突破28元

財訊／三星啟動兆元大投資　企圖彎道超車台積電

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

哈利梅根攜兒逃離皇室和岳母過聖誕　女王點頭答應

衛少酸比佛利「根本沒防守只是亂晃」　轟47分哈登卻大讚天空貝很棒

失明隱瞞38年嘸人知！單親媽撫養4孩曝驚人嗅覺：生病聞起來苦苦的

少女衝狗場救安樂死汪　沒想到發生離開時變「買1送2」

影／山谷中聽濤聲！馬卡龍迷彩軍營復活 每週一、三開放試營

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

台商回流最大咖！群創投資逾700億擴大布局AI智能智造

捐熱血救血荒！三商美邦舉辦冬季捐血活動　鼓勵民眾愛心送暖

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

財經熱門新聞

一切靠自己！單身族必學3大理財術

華碩第3季EPS7.6元創8季新高　新成立「智慧物聯網事業群」

108Q3最新有線電視訂戶跌破500萬

林百里很忙　預告5G、AI成大國博弈戰場

5G競標審查面談　台灣之星：針對獲取執照會全力以赴

韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

鴻海重回90元　郭台銘持股市值達1222億...10月初來身價大增265億

中華電員工109年調薪3%

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

影／紅色供應鏈崛起　天王分析師爆台股隱憂

阿里巴巴啟動香港IPO！籌資4095億...港股9年來新高　11月26日上市

銀行業首例！星展銀年底前要撤全台ATM　金管會：要報請同意

軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！　力推LINE及Yahoo日本合併

敦泰Q3轉正　Q4淡季不淡

更多熱門

相關新聞

經部偕同專家學者查核台塑化麥寮廠房　26日召開六輕總體檢座談會

經部偕同專家學者查核台塑化麥寮廠房　26日召開六輕總體檢座談會

經濟部工業局今（14）日前往台塑石化煉一廠查核督導，偕同製程安全、災防應變等專家學者組成事故調查小組共同進廠，將於26日召開麥寮六輕園區台塑企業所屬工廠總體檢高階座談會議，請台塑企業針對本次事件進行專案報告，並提出後續改善承諾。

中美第一階段協議卡關　川普丟重話「廠商崩潰過聖誕」

中美第一階段協議卡關　川普丟重話「廠商崩潰過聖誕」

華爾街日報：農產採購問題阻美中協商

華爾街日報：農產採購問題阻美中協商

韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

駁綠批26條　國台辦：台商說了算

駁綠批26條　國台辦：台商說了算

關鍵字：

中美貿易戰群創經濟部台商

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面