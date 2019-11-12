「脫褲子！」泌尿科正妹女醫見面第一句　男病患好害羞…

▲泌尿科正妹女醫師陳妤甄。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄一名男子用情趣環自慰，卻拿不下來，只好求助高醫泌尿科，沒想到醫生也沒轍，最後竟出動消防隊電鋸，才「解開束縛」；參與這起搶救案的高醫泌尿部醫師陳妤甄也隨之起底，竟是一名年僅29歲的正妹女醫師！

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▲泌尿科正妹女醫師陳妤甄。（圖／陳妤甄提供）

究竟年輕貌美的女醫師，為什麼會選擇泌尿科為專業科目呢？陳妤甄表示：「泌尿科是同時兼顧門診又有外科操作的性質，是非常有趣的科目，當遇上男姓病患求診時，也常常發生尷尬的小插曲，秉持專業，讓病人願意相信我的話，是沒有這方面的問題。」

泌尿科醫師常常會請病人「把褲子脫下來」，但是，在外人面前脫褲子已經夠尷尬，如果對象還是年輕貌美的女醫生，還不讓人臉紅心跳嗎？對此，陳妤甄則是堅持專業：「他們會不好意思脫，這樣就沒辦法診斷，通常會跟他們說，『我們真的可以幫助您』，所以他才會卸下心防，把褲子脫掉。」

▲泌尿科正妹女醫師陳妤甄。（圖／陳妤甄提供）

現年29歲的陳妤甄醫師被現場記者問道：「您現在是單身未婚嗎？」，則是露出羞澀的表情，並趕緊向一旁的同事求救，同事則幫忙緩頰：「歡迎來高醫看診」。

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