金管會推「金融業去家族化」卻要面試尹崇堯？　律師投書點出尹衍樑、杜英宗3大錯誤

▲南山人壽前董事長杜英宗、最大股東尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

南山人壽「境界成就計畫專案」影響保戶權益和公司正常運作，遭金管會罰鍰3000萬元，停止投資型保險新契約業務，董事長杜英宗的職務也停權2年。一名律師投書媒體，以保險業本質和經營面分析3大重點，直指南山人壽董事會及最大股東尹衍樑的問題癥結。

署名建華的律師，投書至《風傳媒》，文中指出杜英宗人稱「投資教父」可見投資銀行的貢獻及成就，但投資銀行和壽險公司的經營理念有著本質上的不同，必須特別重視長期性及穩妥。杜英宗接掌南山人壽後，財報顯示短期獲利進步，卻貿然引進資訊管理系統，也沒有充足時間讓新舊系統磨合，反映出投資銀行與人壽保險公司經營理念上有所差異，成功經驗不能複製。

自尹衍樑2011年正式取得南山人壽經營權後，就傳言不斷，包括二度插旗中信金股權，以及與時任兆豐金董事長蔡友才討論彰銀、兆豐金控的合併案，都傳出可能是要突破主管機關要求10年不得移轉股權的限制。

投書律師認為，尹衍樑可能忽略或低估了人壽保險業的社會責任，以及主管機關必須採取的高度監理態度。主管機關勢必用放大鏡檢視壽險公司，絕非如一般公司大股東個人意志就能左右局勢，但這是主管機關的職責，並非刻意刁難。

投書律師認為，當杜英宗被停權，南山人壽立即宣布尹衍樑的長子尹崇堯代理董座，震撼業界，尤其跟金管會去年積極推動「金融業去家族化」有所相違，社會觀感不佳。

金融業去家族化，目的在貫徹經營與所有分離，避免法人董事被大股東任意改派，並強化公司治理及董事會多元化，而尹崇堯「子承家業」與此政策目標確實背道而馳，主管機關的考量不無道理。南山董事會也該在此時積極尋訪有經驗的德望之士出任董事長。