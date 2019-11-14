　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司就是不幫員工提勞退

請按讚支持ETtoday新聞雲

圖文／鏡周刊

國慶連假外送員車禍事件頻傳，撞出了「承攬」或「僱傭」關係的爭議。其實承攬、僱傭的勞務契約糾紛，並非第一次躍上新聞版面，最有名的例子就是爭議多年的南山人壽。

南山人壽部分保險業務員主張自己的勞務契約屬僱傭，但南山人壽卻認定業務員招攬保險以件數、業績計算，雙方非僱傭關係，而是承攬關係，為此爭議司法院大法官還發布第740號解釋，但各界解讀仍不一。

在南山人壽服務10多年的陳先生坦言，自己與資方就是承攬契約，「我的勞健保不在公司，是額外掏腰包加在外面的保險業務職業工會底下，只能多做點業績，靠獎金補貼勞健保保費。」陳先生語氣無奈。

在公司打拚28年的何先生則表示，至今還是不知道自己跟南山人壽之間是屬僱傭或承攬？因為公司有幫他投保勞健保，但卻沒有幫他提撥6%新制勞工退休金，而且也有同事是這樣。

依規定，雇主在幫員工投保勞健保的同時，新制勞工退休金也要提撥，但南山人壽卻遲遲未幫部分業務員提撥，為此勞保局每月開罰50萬元。南山人壽企業工會常務理事施少華氣憤說：「公司說不是僱傭，而是承攬，不願意給退休金，那我們就爭取真正的承攬權益，包括公司不能考核業績、可以續領保單續期佣金等，但公司又不願意接受。」

到底「承攬」與「僱傭」差異何在？法扶基金會專職律師林靜文分析，「僱傭」關係受《勞基法》保障，雇主必須幫勞工參加勞健保；而「承攬」關係則不適用《勞基法》。特別是當發生職災事故時，《勞基法》規定遭遇職業傷害死亡者，雇主除了要給5個月平均工資的喪葬費之外，還須一次給與遺屬40個月平均工資的死亡補償，相對來說，承攬一毛錢都拿不到，保障落差相當大。

司法院大法官釋字第740號解釋文

保險業務員與其所屬保險公司所簽訂之保險招攬勞務契約，是否為《勞動基準法》第2條第6款所稱勞動契約，應視保險業務員能否自由決定勞務給付的方式（包括工作時間），並自行負擔業務風險（例如按所招攬保險收受的保險費為基礎計算其報酬）以為斷，不得直接以保險業務員管理規則為認定依據。

對此，南山人壽回應表示，南山人壽的業務員可以自行決定勞務給付方式，自行負擔業務風險，依照大法官釋字第740號解釋，南山業務員與南山人壽之間不屬於勞動契約關係，而且也已經有47件民事法院裁判一致認定南山業務員不屬於勞動契約關係。

至於勞保局目前仍對南山人壽開罰，南山人壽正採取訴願、行政訴訟中。


更多鏡週刊報導
【搞懂承攬僱傭】透過工會加勞健保划算嗎？　保費負擔高權益卻縮水
【搞懂承攬僱傭】開會沒到被郭台銘開除　前鴻海老總打贏官司領回2000多萬元
【搞懂承攬僱傭】別被老闆呼攏了　兼差、工讀和派遣都有勞健保

ET快訊
明知媳婦中藥過敏⋯婆婆硬逼喝「求子偏方」！　懷孕才知超暖真相
史上最強越獄犯！「味噌湯」腐蝕手銬4度脫逃...逃走後竟先去
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

國泰產多收逾2000張保單保費等缺失　金管會祭出360萬罰單

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司就是不幫員工提勞退

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

捐熱血救血荒！三商美邦舉辦冬季捐血活動　鼓勵民眾愛心送暖

每年出國3次以上投保太麻煩！產險業推「年繳旅平專案」繳費一次保障一整年

安聯人壽總經理林順才　獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎

外送員風險高3保障不可少　還有車險「營業機車附加條款」更安心

遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業、最佳產品、人氣品牌獎

疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

國泰產多收逾2000張保單保費等缺失　金管會祭出360萬罰單

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司就是不幫員工提勞退

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

捐熱血救血荒！三商美邦舉辦冬季捐血活動　鼓勵民眾愛心送暖

每年出國3次以上投保太麻煩！產險業推「年繳旅平專案」繳費一次保障一整年

安聯人壽總經理林順才　獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎

外送員風險高3保障不可少　還有車險「營業機車附加條款」更安心

遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業、最佳產品、人氣品牌獎

疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

「超級細菌」具抗藥性　美國每15分鐘奪1命

謝龍介關心林志玲於南美館1館舉辦婚禮　黃偉哲：台南歡迎

殘爆又激烈的1周！12星座「運勢亮紅燈」射手當心...小人搞死你

邱毅發聲了：為什麼支持台獨沒事　支持統一要受攻擊抹黑

精準醫療新紀元！衛福部與羅氏簽約　打造台灣專屬「抗癌基因庫」

下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

鹿港馬尾阿北騎單車「持槍」趴趴走　瞄準店家射擊　

台南山上花園水道博物館瓶裝紀念水疑侵權　謝龍介：石虎事件重演

國民黨不分區立委名單　桃園藍營議員：快調整以符人民期待

PGO電動機車預告11／27正式發表！Gogoro聯盟第3家進入戰局

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

保險熱門新聞

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

疾病治療「速領一筆保險金」　重大傷病險優點曝光

遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

儲蓄險「無痛存錢法」曝光　滾利息累積一桶金

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司不幫員工提勞退

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

產險業推「年繳旅平專案」繳費一次保障一整年

外送員送餐風險高　3保障不可少

儲蓄險繳完想解約領錢！專家幫畫表格

一張表懂車禍調解官要看的單據

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

拒當下流老人！各年級生保險規劃曝光

更多熱門

相關新聞

圖多！野生上原亞衣台灣拍古裝照

圖多！野生上原亞衣台灣拍古裝照

日本前AV女優上原亞衣在2016年突然宣布引退，讓許多喜愛她的「影迷」念念不忘。在消失3年後她以YouTuber身分重新出現在大家面前，2個半月時間就累積24萬名訂閱者。不只在YouTube上復出，中秋節時她更新SNS，打卡地點竟然是台灣，《鏡週刊》收到讀者提供現場直擊照片。

新垣結衣只排第3！日30代最美女星排行榜曝光

新垣結衣只排第3！日30代最美女星排行榜曝光

鋼琴女神自爆...48公斤被嫌像豬

鋼琴女神自爆...48公斤被嫌像豬

《灌籃高手》AR遊戲上線

《灌籃高手》AR遊戲上線

劉若英「綁馬尾見3凹頭皮」頭髮稀疏近

劉若英「綁馬尾見3凹頭皮」頭髮稀疏近

關鍵字：

鏡週刊南山人壽公版

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面