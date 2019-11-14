【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司就是不幫員工提勞退

圖文／鏡周刊

國慶連假外送員車禍事件頻傳，撞出了「承攬」或「僱傭」關係的爭議。其實承攬、僱傭的勞務契約糾紛，並非第一次躍上新聞版面，最有名的例子就是爭議多年的南山人壽。

南山人壽部分保險業務員主張自己的勞務契約屬僱傭，但南山人壽卻認定業務員招攬保險以件數、業績計算，雙方非僱傭關係，而是承攬關係，為此爭議司法院大法官還發布第740號解釋，但各界解讀仍不一。

在南山人壽服務10多年的陳先生坦言，自己與資方就是承攬契約，「我的勞健保不在公司，是額外掏腰包加在外面的保險業務職業工會底下，只能多做點業績，靠獎金補貼勞健保保費。」陳先生語氣無奈。

在公司打拚28年的何先生則表示，至今還是不知道自己跟南山人壽之間是屬僱傭或承攬？因為公司有幫他投保勞健保，但卻沒有幫他提撥6%新制勞工退休金，而且也有同事是這樣。

依規定，雇主在幫員工投保勞健保的同時，新制勞工退休金也要提撥，但南山人壽卻遲遲未幫部分業務員提撥，為此勞保局每月開罰50萬元。南山人壽企業工會常務理事施少華氣憤說：「公司說不是僱傭，而是承攬，不願意給退休金，那我們就爭取真正的承攬權益，包括公司不能考核業績、可以續領保單續期佣金等，但公司又不願意接受。」

到底「承攬」與「僱傭」差異何在？法扶基金會專職律師林靜文分析，「僱傭」關係受《勞基法》保障，雇主必須幫勞工參加勞健保；而「承攬」關係則不適用《勞基法》。特別是當發生職災事故時，《勞基法》規定遭遇職業傷害死亡者，雇主除了要給5個月平均工資的喪葬費之外，還須一次給與遺屬40個月平均工資的死亡補償，相對來說，承攬一毛錢都拿不到，保障落差相當大。

司法院大法官釋字第740號解釋文 保險業務員與其所屬保險公司所簽訂之保險招攬勞務契約，是否為《勞動基準法》第2條第6款所稱勞動契約，應視保險業務員能否自由決定勞務給付的方式（包括工作時間），並自行負擔業務風險（例如按所招攬保險收受的保險費為基礎計算其報酬）以為斷，不得直接以保險業務員管理規則為認定依據。 對此，南山人壽回應表示，南山人壽的業務員可以自行決定勞務給付方式，自行負擔業務風險，依照大法官釋字第740號解釋，南山業務員與南山人壽之間不屬於勞動契約關係，而且也已經有47件民事法院裁判一致認定南山業務員不屬於勞動契約關係。 至於勞保局目前仍對南山人壽開罰，南山人壽正採取訴願、行政訴訟中。



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