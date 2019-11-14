宏達電發表廣角三鏡頭入門機　HTC Desire 19s開賣價5990元

▲宏達電發表HTC Desire 19s。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（14）日發表全新HTC Desire 19s，延續Desire系列的經典設計，HTC Desire 19s以超高的性價比，主打6.2吋極致窄邊大螢幕、超大容量3850mAh電池及超廣角三鏡頭，開賣價只要5990元，提供年節尾牙送禮、抽獎，或是公務用機的新選擇。



HTC Desire 19s雖然以入門款為主，但是規格方面，配備超廣角、夜拍大光圈三顆相機主鏡頭，而且主相機還搭配高階HDR，即使在低光源或背光環境下，也能在拍照時補亮畫面，並搭載高速快門和快速對焦功能，也搭載1600萬畫素的前置相機，可以輕鬆拍出專業級的人像照、景深照。

▲HTC Desire 19s「自在藍」。（圖／宏達電提供）

主打超高CP值，HTC Desire 19s採用3850mAh超大容量高效率電池，並且搭配超級省電表現，降低行動電源的使用率，並配備6.2吋螢幕，以及超高螢幕佔比的19：9大螢幕，同時融入輕薄小巧設計，舒適好握的程度特別適合用來追劇。



上市資訊方面，HTC Desire 19s提供32GB版本，提供「雅仕黑」與「自在藍」2種顏色給消費者選擇，並從即日起在各大通路陸續開賣，而且到11月30日以前至HTC專賣店、HTC網路商店購買，還有隨貨加碼購機好禮「Type C 二合一傳輸線」。

▲HTC Desire 19s「雅仕黑」。（圖／宏達電提供）