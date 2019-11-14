　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包裹一拆就引爆…害全身64.5%灼傷！鼓山「炸彈情侶」一審判決出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區108年5月15日發生包裹炸彈案，42歲的鍾姓女子與一設計公司負責人馮男有1200萬元債務糾紛，追討未果下便夥同戴姓男友製作爆裂物，並放置在馮男公司門口，還貼上紙條寫下「給馮OO的小禮物」，待馮男一拆開後旋即引爆，導致其全身64.5%面積二至三度燒燙傷、左睪丸壞死，目前仍在復健。高雄地院於14日下午宣判，鍾女與戴男涉及槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪，各判處有期徒刑8年、9年6月，全案仍可上訴。

▲▼高雄包裹炸彈客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲戴男製作包裹炸彈，並親自將其放置在馮男公司門口。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢警調查，鍾女與馮男為舊識，但鍾女控訴102年至105年間，陸續以投資、周轉為由借款給馮男，總金額高達新台幣1200萬元，事後屢次向馮男催討，但對方卻未正面回應，灰心之下只好向戴姓男友訴苦；戴聞言也認為馮男拒絕還債，因此允諾「要給他一點教訓」。

2人你定計畫後前往化工原料行購買火藥、引信、紙盒等物，並將其偽裝成包裹炸彈，還在外盒處黏貼「馮OO」、「球友送給馮OO的小禮物」等字樣，指名包裹送給馮男，隨後於108年5月14日晚間9時許驅車前往馮男公司，並將包裹放置在鐵門外側後旋即離去。

翌日上午8時許，公司李姓員工上班時發現包裹，不疑有他將其攜入並轉交給馮男，馮男於當天中午12時30分拆開紙盒，炸彈瞬間通電引爆，導致馮全身64.5%二至三度灼傷、左側睪丸壞死、全身多處撕裂傷等，至今仍在接受植皮、復健等治療；當時強大的爆炸還將1樓對外落地波離鋁門震碎、門框脫軌傾倒、天花板輕鋼架掉落，足見威力相當強勁。

鍾女與戴男到案後均表示，只是想要惡作劇給馮男一個教訓，不知爆炸威力竟會如此強大，且2人供詞有所出入，檢警追查後發現鍾女似乎參與炸彈製作過程，為防2人串證逃亡，立即向法院聲押。而今高雄地院判決結果出爐，認為2人涉及槍砲彈藥管制條例、殺人未遂，涉案重大，判處鍾女有期徒刑8年、戴男有期徒刑9年6月，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►送醫畫面！屏東2月大女嬰癱軟倒懷中　媽焦急抱上救護車...淚崩頻拭淚

►台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

►QQ！「現主時」想回家照顧妻小被打臉　法院裁准延押連千毅2個月

▲包裹炸彈客押解畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鼓山包裹炸彈鍾姓女嫌犯是屏東知名牛肉店千金 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲戴男與鍾女事後雙雙落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

指南客運急煞！乘客飛撞投幣箱頭破血流　司機：是他沒扶好把手

超速32公里撞死騎士肇逃　駕駛辯「不知道撞到人」被起訴

快訊／台科大火警！工程一館突冒火光　師生急疏散

PTT假造徐巧芯發言涉誹謗　男遭判拘役20日定讞

桃警斥資1720萬元新購7輛BMW警車　鄭文燦：提升值勤效能　　

送醫畫面！屏東2月大女嬰癱軟倒懷中　媽焦急抱上救護車...淚崩頻拭淚

台東男持瓦斯槍射狗　惡行被PO臉書社團網友齊撻伐

包裹一拆就引爆…害全身64.5%灼傷！鼓山「炸彈情侶」一審判決出爐

台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

辜仲諒紅火案更一審獲輕判3年半遭撤銷　發回更二審

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

指南客運急煞！乘客飛撞投幣箱頭破血流　司機：是他沒扶好把手

超速32公里撞死騎士肇逃　駕駛辯「不知道撞到人」被起訴

快訊／台科大火警！工程一館突冒火光　師生急疏散

PTT假造徐巧芯發言涉誹謗　男遭判拘役20日定讞

桃警斥資1720萬元新購7輛BMW警車　鄭文燦：提升值勤效能　　

送醫畫面！屏東2月大女嬰癱軟倒懷中　媽焦急抱上救護車...淚崩頻拭淚

台東男持瓦斯槍射狗　惡行被PO臉書社團網友齊撻伐

包裹一拆就引爆…害全身64.5%灼傷！鼓山「炸彈情侶」一審判決出爐

台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

辜仲諒紅火案更一審獲輕判3年半遭撤銷　發回更二審

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

交個朋友！二哈沿路搭訕「粉紅豬」　網笑瘋：月月餓了

白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

她回外公家驚見「母親屍疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

中信盃黑豹旗／中山工商力戰7局落敗　中興前進32強

阿乃被酸「狄鶯接受妳嗎？」　辣挺北半球「嫌醜又乖乖追蹤我」遭群攻

小屁孩開心出籠...咬爛桌上百鈔！媽氣炸：還吃了1塊錢

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

社會熱門新聞

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

外送員少給1個漢堡　終極奧客怒甩4巴掌

即／屏東2月嬰遭2歲幼童重壓　送醫宣告不治

妻做試管嬰兒猝死　教授花冰屍14年討公道：對司法絕望

后里驚險自撞輕傷走出車門

即／彰化驚傳校園喋血！建國科大學生遭砍

彰建國科大生狂砍同學！校方：言語霸凌積怨

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

屏東火警4死　爸抱女兒陳屍神明廳

男交往13歲國中女　初見面就吹樂器

3千萬被吃…爆乳辣妹控國泰建設詐欺

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　告別式會館出現彩虹

他酒駕見警「狂飆撞人不停」　女騎士全身骨折慘死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面