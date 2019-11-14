包裹一拆就引爆…害全身64.5%灼傷！鼓山「炸彈情侶」一審判決出爐

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區108年5月15日發生包裹炸彈案，42歲的鍾姓女子與一設計公司負責人馮男有1200萬元債務糾紛，追討未果下便夥同戴姓男友製作爆裂物，並放置在馮男公司門口，還貼上紙條寫下「給馮OO的小禮物」，待馮男一拆開後旋即引爆，導致其全身64.5%面積二至三度燒燙傷、左睪丸壞死，目前仍在復健。高雄地院於14日下午宣判，鍾女與戴男涉及槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪，各判處有期徒刑8年、9年6月，全案仍可上訴。

▲戴男製作包裹炸彈，並親自將其放置在馮男公司門口。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢警調查，鍾女與馮男為舊識，但鍾女控訴102年至105年間，陸續以投資、周轉為由借款給馮男，總金額高達新台幣1200萬元，事後屢次向馮男催討，但對方卻未正面回應，灰心之下只好向戴姓男友訴苦；戴聞言也認為馮男拒絕還債，因此允諾「要給他一點教訓」。

2人你定計畫後前往化工原料行購買火藥、引信、紙盒等物，並將其偽裝成包裹炸彈，還在外盒處黏貼「馮OO」、「球友送給馮OO的小禮物」等字樣，指名包裹送給馮男，隨後於108年5月14日晚間9時許驅車前往馮男公司，並將包裹放置在鐵門外側後旋即離去。

翌日上午8時許，公司李姓員工上班時發現包裹，不疑有他將其攜入並轉交給馮男，馮男於當天中午12時30分拆開紙盒，炸彈瞬間通電引爆，導致馮全身64.5%二至三度灼傷、左側睪丸壞死、全身多處撕裂傷等，至今仍在接受植皮、復健等治療；當時強大的爆炸還將1樓對外落地波離鋁門震碎、門框脫軌傾倒、天花板輕鋼架掉落，足見威力相當強勁。

鍾女與戴男到案後均表示，只是想要惡作劇給馮男一個教訓，不知爆炸威力竟會如此強大，且2人供詞有所出入，檢警追查後發現鍾女似乎參與炸彈製作過程，為防2人串證逃亡，立即向法院聲押。而今高雄地院判決結果出爐，認為2人涉及槍砲彈藥管制條例、殺人未遂，涉案重大，判處鍾女有期徒刑8年、戴男有期徒刑9年6月，全案仍可上訴。

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▲戴男與鍾女事後雙雙落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）