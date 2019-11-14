對熱愛的事物失去熱忱該怎麼辦？看草肉實堂主理人從皮件設計師到花藝師的心路歷程

▲（圖／草肉實堂粉絲專頁）

你是否想過，如果有天自己突然對一直以來所熱愛的事物失去興趣，該怎麼辦？那種感覺大概就像生活重心一夕間被傾倒一樣，來得措手不及，既沮喪又無助。

這天的專訪為了配合草肉實堂主理人張葦葦的佈展前期工事，特別選在少少原始感覺研究室進行，這裡是一個位在城市與自然交界的半開放的溫室空間。依稀記得那日下著小雨，空氣中混雜了點泥土潮濕的清新，蝸牛、毛蟲等各式昆蟲們也都趁著這時相約大夥出來透透氣。那時葦葦剛從採集的路上回來，身穿著一襲簡約的無袖連身長裙，提著竹編籃、腳踩著雨鞋，頭上還髻著一葉驅蚊用的香茅。

實在很難想像，眼前樸實無華的自然系葦葦曾是位走在時尚潮流前端的皮件設計師！

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生病迫使放下執著，接地更適合自己的狀態

花藝師看似光鮮亮麗，但背後的採集和佈置工作可需要全副武裝！

▲（圖／女子學提供）

葦葦在大學時，主修純藝術，大二那年偶然接觸到皮件設計後，便到義大利拜師學藝，還未畢業即與家人共創品牌，擁有破萬名的追隨者，更於誠品設有專櫃。然而在近 30 歲時，她發現自己無來由陷入嚴重的低潮，覺得自己在這十年中就像一部機器，每一季都得不斷地因應流行設計新品，公式化的流程，使得她不僅對美感逐漸失去直覺，憂鬱症也在此時悄悄生根。

回憶起當時決定要結束品牌時，葦葦心中其實有滿滿的不捨，家人們也不甚理解，但生病的結果迫使她必須正視與調整現況，於是葦葦決定暫時停下，給自己一整年的休息，在這段期間內不設限地嘗試各種新事物。

對葦葦而言，生病是個轉機，讓她能回歸本心做自己，也使她的父母終於放下對子女的期待

▲（圖／女子學提供）

剛好那時正值聖誕節前夕，不知是節慶氣氛渲染，還是命運巧妙地安排，她突然有股想親手做聖誕花圈的強烈慾望，於是上花市買大把的諾貝松，一個人跟著網路上的影片摸索。後來成品出乎意料地大受朋友欣賞，大家紛紛向她預約訂製，就這樣有將近兩周的時間，她都窩在家中埋頭手作，全然地沉浸在諾貝松針獨有的香息中，任憑著松脂、樹皮的香氣沾染。

「很神奇的是，在接觸花草的過程中，我好像又重新找回感官的直覺了！」葦葦分享，在後來深入研究植物治療後，她才發現當人們在使用手機、電腦等冰冷的 3C 產品時，會很難覺知自己在無形中累積的情緒，但面對植物時，因為其有生命，能和人產生接地的交流，讓身心感到輕盈與被療癒的感受。

倚靠五感與直覺，循著本能自療療人

進入花店後，必須矇上眼睛，屏除習慣的視覺，透過嗅覺、觸覺和直覺選擇自己喜愛的植物

▲（圖／劉秝緁攝）

於是葦葦開始學習花藝，偶爾在社群上分享自己的練花作品，沒想到有天，因她上傳了為姐姐訂作的多肉新娘捧花，開始有了商業合作機會，也讓越來越多人看見她，更希望她能開班授課，品牌「草肉實堂」就是這麼誕生的。

「草」泛指大自然，「肉」則是人體，葦葦認為大地之母提供了能使人們恢復健康的一切配方。而在進到粉絲專頁的關於介紹中，上頭清楚地寫著「草肉實堂不是一間花店」，沒錯，雖然在這提供著客訂花束的服務，但更準確地說，這裡比較像間實驗室。例如每周透過植物與自我對話的「花習作」，還有前陣子特地為了展覽《島嶼秘境》所準備的「無色花店」花占體驗，都是葦葦在實驗著不同的植物創作配方，看是否能喚醒現代人因匆忙生活而關閉的六感。

有趣的是，在花習作的學員中，也有部分是從當時皮件品牌就一路陪伴葦葦的客人

▲（圖／女子學提供）

不同於一般的花藝課，在每一次的花習作中，葦葦除了幫學員們準備當季的新鮮花材外，更會悉心挑選播放的音樂，和點上具有安撫作用的精油或薰香，將氣氛營造得更為舒心自在。在課堂中，她也總告訴學員，插花只是一段過程，不需太在意結果，下手前不需要猶豫得太久，也不一定要按照正統的技法，切勿追求和示範做得一模一樣。

因為植物就像人一樣，每一株都有著獨特的個性，必須順應祂的生長特色，找出最自然的角度，所完成的作品才會最美。這些全是葦葦在接觸花藝所悟出的心得，從前在就讀時尚藝術學院時，她習慣追逐時下的流行，同儕們也經常較勁穿著與打扮，但這些年才發現，不必刻意成為別人期待的樣子，一如植物的生長，衷於自己的真實就是美麗。

感受植物所帶來的啟示，追尋內心最自在的自我

在學花的過程中，使得葦葦更懂得自己真正想要的是什麼

▲（圖／女子學提供）

不僅如此，葦葦也經常藉由花草來反思自己的狀態，她觀察到自己以及課堂中學員們所挑選的花材，會對應到當時的情緒，比方說，有陣子自己的目光經常直覺地停留在咸豐草身上，而這種植物的特質是熱愛自由，經常隨風飄散，飛往任何一處。這時她才察覺，原來這陣子心中一直有被限制的感受，才會渴望追尋自由，煩惱多時的結也終於被梳理開來。

葦葦解釋，「人是很直覺性的動物，吸引自己的，往往都是你的救贖」，其實很多事情，只要找到問題的癥結點，就能夠朝那個方向尋找解方，困擾也能夠隨之被解決。

花開花謝總有時，享受每一個綻放的當下，不也是種美麗的擁有嗎！

▲（圖／女子學提供）

雖然踏入花藝的時間不長，但植物可說是葦葦的心靈導師，不僅圓融了她與家人的關係，更使她領悟了許多生命中的義理。特別是在每一次的插花，都是在練習取捨，因為唯有嘗試剪掉複雜的枝葉，找出最合適的角度，得到的成品才會最美。

人生亦然，回顧葦葦過去的經歷，如果那時的她沒有試著放開手，現在怎麼能夠擁有如此寬廣的另一片天呢？

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