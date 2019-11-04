如何在工作與家庭間取得平衡？營養師：做對一件事就能輕鬆照顧家人健康

▲（圖／Windy、女子學團隊）

「在現代要培養好的飲食習慣、不熬夜、固定運動，且還要放鬆、維持體態青春與美麗、沒有工作壓力真的很難！」吳兆芝〈Windy〉開門見山地笑說。她不僅是吉恩互動有限公司的創辦人，也是位營養師，同時更是兩個孩子的母親，目前已創業10年。

曾經70公斤的她，試過許多常見的虐待式減肥方法後依然瘦不下來，反而換來不健康的身體，時常走著走著都會暈倒。後來在踏入營養學領域後，她試著運用自己所學的專業，一步步調理，短短一年半時間就瘦到50公斤，而且體力各方面條件都變得比以前更好！因此更堅信全方面的營養調配能為身邊的人帶來更美好的生活。

現在的她雖然身上肩負多重角色，但卻能在有限的情況下，照顧好家中的大小成員，包含孩子的教養也處理得宜，到底是如何取得平衡的呢？本篇邀請她來與我們分享其中的秘訣：

營養師創業經銷保健食品，把關消費者的健康

因為親身體驗過保健食品的助益，使得 Windy更加樂於進入此領域推廣

▲（圖／Windy、女子學團隊）

談起接觸保健食品的契機， Windy在大學畢業後曾進入企業擔任配膳營養師，為大家打造健康的1000卡減肥餐。過程中發現單靠飲食又無法完美的達到良好的生活習慣，「單憑飲食控制想要達到健康的目標還是有些難度，搭配食用保健品來改善才是相對有效的」。因此，她輾轉進入生技公司工作，從保健食品的成分、製程到後端的行銷、客服都一手負責，花了好幾年的時間逐步累積經驗，最後自行創立公司，目前經銷多間知名大廠的保健食品。

破除大眾刻板迷思，吃對保健食品自然有效

身兼營養師的 Windy在經銷產品前都會親身體驗，不好的產品是不會推薦給消費者

▲（圖／Windy、女子學團隊）

關於保健食品，很多人都曾疑惑：「真的有效嗎？還是只是吃心安的？」其實保健食品不是藥物，本來就不具備太顯而易見的立即療效，反倒應該在亞健康的時候就該下補充，進而延緩疾病的發生。

我們的身體經常處在「亞健康」的情況，像是便秘、腹瀉等雖不是疾病，但是長久下來造成腸胃道的刺激容易導致大腸癌的發生，這時可以選擇長益菌調理打底，會漸漸感受到好轉的跡象。Windy解釋，「不是因為長益菌本身能治療症狀，而是利用長益菌培養好的腸道菌種，減少壞菌的刺激，以達到腸道中的菌叢生態平衡，減緩不適的程度。」只要挑對好產品與符合自己身體狀況的保健品，都能感受到差異。

化身家人的專屬健康管理師，成為健康的捍衛者

Windy慶幸自己有足夠的能力與專業照顧身邊的親友，無形間也拉近家人間的緊密關係

▲（圖／Windy、女子學團隊）

因為本身所習的專業與工作常接觸保健食品的緣故，Windy宛如親友間的專屬健康管理師，除了日常叮嚀飲食均衡與保健食品補充外，也因先生一家有大腸癌的家族病史，每隔一段時間，她便會預約身體健康檢查，用實際行動增加家人願意定期檢測的意願。有一回，還真的意外檢查出先生的大腸原位癌！

Windy笑說，因為食用有感，長益菌是先生唯一會主動食用的保健食品，每次工作出差，為了怕排便不順與其他突發狀況，一定自己準備在行李箱中，讓每天忙碌照顧兩個小孩的她，至少對於老公的身體健康，不必再多操心。

保健專業不藏私，分享日常選物原則

Windy會避免過於複方的產品，因為一顆藥物的劑量有限，成分單純才能集中調理需求

▲（圖／Windy、女子學團隊）

由此可見，選對好的保健食品有多重要！不過現在市面上，各種大大小小的保健食品林立，到底該怎麼挑選才能吃對產品？Windy分享，首先她會特別留意重視品牌價值的大廠牌，除了品管較安心外，更重要的是這些品牌會比消費者更在意商品信譽！另外，她也強調有時「價錢」和「含量」只是一個迷思，舉例就益生菌來說，就算原先具備好幾百億的菌數，但如果還沒抵達腸道作用，就已先被胃酸分解，很可能真的只是「吃心安」，所以她才會特別選用使用耐酸晶球包覆技術的晶球長益菌給家人補充。

對職業婦女來說，選擇適合的保健食品，可以減輕照顧家人的健康重擔與壓力

▲（圖／Windy、女子學團隊）

至於品項挑選，Windy習慣針對自己最想調理的部分準備3到5組的日常「打底」組合，如長益菌、B群、藍綠藻等，如果有嘴破或是其它困擾，再視情況增加維他命C或其他品項，編輯也特地詢問了Windy平時幫家人們挑選的保健食品：

Windy建議一個組合至多不要超過5種保健品，可每隔三個月重新調整一次

▲（圖／Windy、女子學團隊）

身兼多重角色的權衡，愛自己與健康同等重要

Windy兒子是兒童滑步車競賽的常勝軍；女兒則是英文朗讀高手

▲（圖／Windy、女子學團隊）

平時在公司，Windy是極度追求做事效率的老闆，下了班，她是默默陪伴在先生身邊的妻子、愛子深切卻不放縱的媽媽，甚至為了更投入孩子的興趣還協助主持比賽，假日也經常帶著孩子們與其他家庭一同交流，露營、練車、公園跑跳每項都樂在其中，希望能盡可能地陪伴孩子成長。

自從孩子上學後，健康狀況更是容易受到同學及外在環境的影響，因此從她也會定期用長益菌和藻精蛋白來調整小朋友的體質，增加對外在防禦力！她得意地說：「長益菌吃起來甜甜的，小朋友很愛吃！」孩子能自動自發地說要吃長益菌真的使她輕鬆不少。

職業婦女最兩難的地方就是時間不夠用，因此對 Windy而言，懂得有效率分配時間很重要！

▲（圖／Windy、女子學團隊）

最後，Windy也分享：「工作和家庭並不是人生中的全部，還是要留點時間愛自己」，近期她每周都會固定撥出2到3個空檔至健身房運動或與朋友聚會，盡力保留可以與自己對話的Me-Time 。

身體保健之於生活，真的是相當重要的一環，若沒了健康，什麼事都得停擺。因此除了從自身推及親友外，Windy希望能借助自己營養師的專業以及專訪的力量， 將保健食品的正確觀念與好的產品推廣給更多的人知道！

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