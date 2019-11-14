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北投溫泉的華麗轉身　泡湯尋幽文化漫旅

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／北投春天酒店）

春天酒店，於1998年進駐北投，為北投溫泉第一家五星級酒店，經營迄今已屹立超過二十年，以國際級渡假飯店等級的溫泉設施與精緻優質的服務，在北投區開創出具有指標意義的品牌知名度，吸引無數海內外旅客慕名而來。

（圖／北投春天酒店）

春天酒店猶如領頭羊，帶動了北投溫泉區整體形象的提升。一家一家高級溫泉旅店陸續在此生根，北投溫泉商圈因春天酒店聚焦而蓬勃，發展成為台灣溫泉之翹楚，更引領新北投溫泉從沒落而華麗轉身，成為台灣最具在地特色的溫泉區。來到北投尋幽訪勝，泡湯、啖美食、品文化，春天酒店絕對是必不能錯過的首選。

（圖／北投春天酒店）

頂級白磺泉 當季好食材 身心味蕾大滿足

春天酒店緊鄰陽明山國家公園，群山環繞中透著優雅的氣質，又因位居「大磺嘴」源頭，終年擁有源源不絕地頂級白磺原湯，其色澤呈乳白色，而有『牛奶湯』和『帝王泉』之稱。酸鹼值在PH4-5，屬天然弱酸性純泉，平均溫度約38~42度。春天最大的特色是擁有北投地區最大的露天風呂，計有九種溫泉SPA湯池，每個湯池皆有不同功能及特色，包括親子戲水浴池、浮浴、冷水浴、石板浴、八角靜態池、氣泡浴、寢浴、衝擊浴、靜態池等。在此泡湯可日賞觀音山，夜眺北投繁榮夜景，感受日夜不同風情。

（圖／北投春天酒店）

春天酒店不同風格的客房式及個人湯屋也深受青睞，在獨立空間中盡情享受完全放鬆的泡湯時光。針對頂級客層更有會員制的紅檜俱樂部，提供專屬私密的空間與高品質服務，低調奢華尊榮獨享。餐飲部分「幽雅18」與「竹林亭」兩個餐廳提供中西式與日式美食料理，根據節令以當季特色食材入菜，從日式精緻的懷石料理到豐富的中西美饌，身心與味蕾皆獲得大大的滿足！明年度春天亦將完成清真認證程序，將為穆斯林的旅客提供更完善的服務。

（圖／北投春天酒店）

從心出發 待客如親 迎向新里程

館內提供多功能設施滿足賓客不同需求，近年來更提升在地文化層面的服務，創建幽雅文創小舖、發揚花浴衣體驗、湯花手作課程、北投秘境微旅行等特色活動，並結合「密室脫逃」、「戶外攀岩」等年輕化課程開發，期許深耕北投在地文化，啟發北投更有溫度的服務。春天酒店並首創北投「春天女兒日」花浴衣日式文化體驗活動，孩子們可穿上日式花浴衣、手作頭花、跳日本舞，創造一個不同以往的文化體驗活動。春天酒店二十年如一日，從心出發，待客如親，任何時間走進北投春天酒店，一如走入幸福滿分的永恆春天。

資料提供｜北投春天酒店 SPRING CITY RESORT　整理撰文｜周蘭君

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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