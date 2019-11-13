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打造「南島新矽谷」　台東軟體人才培育圓滿結業

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▲台東軟體人才培育圓滿結業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東軟體人才培育圓滿結業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

以打造台東縣成為「南島新矽谷」為願景，台東縣國際化軟體人才培育Coding Taitung Coding Future自2018年6月開課至2019年11月3日課程圓滿結業。課程歷時18個月，開設週末班14班、專班8班共計22班，總計培育502人次。自開課以來，縣民求知若渴，在TTMaker原創基地開設的週末班，可以看見縣民以自己的時間，毅力，親手coding，創夢，造夢，開創未來。

縣長饒慶齡上任後即提出經濟創能、人才扎根的施政願景。基於全球軟體人才的缺乏及市場的需求，軟體教育也已經列為教學課綱。目標為消弭台東縣民對軟體學習的心理障礙，其中初階的「輕鬆入門學軟體」課程包含：1.電子商務購物網站開發實作；2.互動式網站實作與Mobile APP數位影像設計；3. 智慧型手機應用程式設計實務，共計培育310人次。

從學員的回饋、應用與成長，印證這樣的學習對他們大有幫助。有小學老師將課程內化後，帶回學校活用在課堂教學。有高中生和大學生熟練課程後，成為具專業水準的助教。有民宿業者將課程1&2運用在自己公司的網頁製作。還有許多努力學習、應用的故事，都默默地、點點滴滴的累積台東的數位軟實力。

▼軟體人才培育總共計22班，培育502人次。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼軟體人才培育總共計22班，培育502人次。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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