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台南衛生局宣導安心專線　1925乖乖鑰匙圈供民眾索取

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▲台南市衛生局為了推廣自殺防治，與乖乖公司合作，特別製作全台獨一無二「1925乖乖鑰匙圈」衛教宣導品。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局為了推廣自殺防治，與乖乖公司合作，特別製作全台獨一無二「1925乖乖鑰匙圈」衛教宣導品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局為了推廣自殺防治，與乖乖公司合作，特別製作全台獨一無二「1925乖乖鑰匙圈」衛教宣導品，內容包含24小時免付費安心專線1925、珍愛守門人123步驟及心情溫度計APP，提供民眾使用，促進市民心理健康外，並期讓市民人人成為珍愛守門人。

台南市衛生局積極推動珍愛守門人自殺防治，今年與去年同期發現自殺死亡人數降低33人，這些成果歸功於市民彼此間互相主動關心、陪伴及協助轉至身心科診所求治，因為身邊心情鬱卒想不開朋友，立即打1925專線求助，因而使得台南市自殺防治更為積極。

為了更積極推廣人人都是珍愛守門人，此次在乖乖公司公益贊助下，特別製作1925乖乖鑰匙圈衛教宣導品，即日起只要參加珍愛守門人活動，1、成為台南市心理衛生中心『好心情』臉書粉絲團粉絲；2、下載心情溫度計APP並完成測驗，完成1+2並手機截圖，即可於上班日上午8時-17時30分至台南市衛生局林森辦公室3樓心理健康科（台南市東區林森路一段418號；06-2679751#176）或東興辦公室一樓心理健康科（台南市新營區東興路163號；06-6357716#172）索取1925乖乖鑰匙圈，數量有限送完為止，即日起至11月底截止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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關鍵字：

安心專線1925乖乖鑰匙圈

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