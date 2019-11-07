　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

全球人壽攜手第一銀行助累積資產　5幣別選擇搭配「壽險年金雙平台」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲全球人壽攜手第一銀行，在低利世代穩健累積資產。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

因應美國持續降息，今年以來，包括澳洲、馬來西亞、紐西蘭、與菲律賓等亞太區央行陸續降息，加上美中貿易摩擦未歇，讓經濟前景不確定性升高。由於各國的寬鬆貨幣政策創造低利世代，有利於債市發展，全球人壽與第一銀行攜手推出「全球人壽鑫富贏家專案」，在低利世代提供穩健的投資工具累積資產。

全球人壽表示，觀察到客戶有資產累積兼具保障的需求，為了在低利世代提供穩健又彈性的投資工具，與第一銀行攜手推出5大幣別選擇及變額萬能壽險、變額年金保險兩大平台搭配，連結安全等級較高的目標到期基金，搭配階梯到期設計等3大特色，讓客戶能在瞬息萬變的市場及低利世代下，輕鬆穩健累積資產也兼具壽險、年金保障的需求。

特色1：5種幣別選擇優，壽險年金雙平台

此專案依客戶適性提供壽險、年金雙平台，及新台幣、美元、澳幣、南非幣、人民幣等5種幣別選擇讓客戶有更多選擇、將資產做更多元的配置，降低集中單一貨幣的風險，且貨幣帳戶可供停泊，標的到期後可停放。

全球人壽表示，在累積資產的同時，也能享有基本保障，以變額萬能壽險為例，其保障項目包括身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金等，讓客戶能擁有結合生存及身故的人身保障。

特色2：連結標的安全等級高，投資更穩健

投資行情千變萬化的時代，民眾最怕遇到市場空頭，不但投資績效不佳還侵蝕到個人資產。此專案連結「景順六年階梯到期精選新興債券基金」，主要投資全球新興市場主權債，投資組合裡以投資等級債、主權債為主，減少外在環境波動如利率、政策變動對資產的影響，降低債券的違約與信用風險，在投資市場穩健前行。

特色3：階梯到期彈性多，資產規劃好彈性

階梯到期是目標到期型的進階版，彈性考量客戶資金需求，運用「雙重口袋戰術」。全球人壽指出，就是利用階梯到期的特性，在基金成立日的次日起屆滿第4年當日定期買回20%單位數，剩餘80%將在第6年期滿後自動到期，讓投資人享有更高資金運用彈性、更低投資風險，以及更全面投資機會等優勢。

全球人壽建議，有累積資產需求的上班族，可彈性運用多種貨幣進行資產規劃，透過「全球人壽鑫富贏家專案」的3大特色，在難以預測的投資市場及低利世代下，逐步穩健累積資產也兼具壽險、年金保障的需求。

▲「全球人壽鑫富贏家專案」3大特色，低利世代穩健累積資產。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「全球人壽鑫富贏家專案」3大特色，低利世代穩健累積資產。（圖／記者楊絡懸製表）

 
ET快訊
大陸商務部：中美同意隨協議進展　分階段取消加徵關稅
中華隊轉播驚見短裙跑出「圓翹屁蛋」！老司機神出本尊
《還珠》爾康變「身價破億CEO」　7年沒戲拍改當農夫…家產1
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

全球人壽攜手第一銀行助累積資產　5幣別選擇搭配「壽險年金雙平台」

「偏鄉關懷計畫」揪400位志工！遠雄人壽培力憨兒工作　陪伴花蓮學童

儲蓄險「無痛存錢法」曝光！觀念正確再綁信用卡折扣優惠　滾利息累積一桶金

三商美邦推「數位3大目標」打造智能祕書　總經理張鎮坤：大幅提高新人留存率

康健人壽迎30週年推雙重活動　民眾運動1公里就捐出10元公益愛心金

全體用路人「3大保障防護」功能曝光！美食外送員更要加買「營業用機車險」

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

全球人壽攜手第一銀行助累積資產　5幣別選擇搭配「壽險年金雙平台」

「偏鄉關懷計畫」揪400位志工！遠雄人壽培力憨兒工作　陪伴花蓮學童

儲蓄險「無痛存錢法」曝光！觀念正確再綁信用卡折扣優惠　滾利息累積一桶金

三商美邦推「數位3大目標」打造智能祕書　總經理張鎮坤：大幅提高新人留存率

康健人壽迎30週年推雙重活動　民眾運動1公里就捐出10元公益愛心金

全體用路人「3大保障防護」功能曝光！美食外送員更要加買「營業用機車險」

陸殲-20最新照曝光　披黃衣尾巴裝黑色鋸齒狀WS-10發動機

後院修剪樹枝…夏威夷男摔進6m深「熔岩管」 吊起送醫不治

X1出道3個月爆「還沒跟CJ簽約」！粉絲樂翻：不用綁5年

花10萬元買9面佛牌回家　熊熊天天念咒一小時...驚人真相曝光！

比爾蓋茲捶心肝：要是當初沒被捲入反壟斷風波　Android早就輸了

12強／廖乙忠強碰今永昇太！中華隊抗日先發出爐

監督韓國瑜遭批「侵害個資」　壹週刊3點回擊：非可承擔國家大政應有態度

北陸新幹線148億日圓泡水　哈貝吉毀120節車廂全報廢

全國電電商平台正式上線　總座：要打造最有溫度的線上購物

12強／愛國盤不再！　運彩看好日本擊敗中華

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

保險熱門新聞

儲蓄險「無痛存錢法」曝光　滾利息累積一桶金

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

儲蓄險購買技巧曝光　專家幫畫3重點「IRR越高越好」

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

儲蓄險投保前先搞懂7大重點

三商美邦推「數位3大目標」打造智能祕書

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

一張表懂車禍調解官要看的單據

全球人壽攜手第一銀行助累積資產

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

「實支實付保單」專家整理3大優點

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

全體用路人3大保障曝光　美食外送員要買營業用機車險

iPhone 11手機保險「當下就要決定買」

更多熱門

相關新聞

彭誠浩力挺棒球　榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」

彭誠浩力挺棒球　榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」

日本政府公布令和元年秋季敘勳名單中，現任世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩因長期積極推動台日棒球交流並促進友好關係，獲頒「旭日小綬章」，也為他多年努力不懈推動各級棒球運動及爭取多項國際賽事的功勞錦上添花。

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

台灣鋼鐵集團旗下春雨聯貸超額認購103％　挹注業績成長動能可期

台灣鋼鐵集團旗下春雨聯貸超額認購103％　挹注業績成長動能可期

全球人壽不動產投資缺失　金管會開罰100萬

全球人壽不動產投資缺失　金管會開罰100萬

全球人壽贊助亞洲棒球錦標賽　挺中華隊進奧運

全球人壽贊助亞洲棒球錦標賽　挺中華隊進奧運

關鍵字：

全球人壽第一銀行變額萬能壽險變額年金保險

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面