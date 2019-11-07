全球人壽攜手第一銀行助累積資產　5幣別選擇搭配「壽險年金雙平台」

▲全球人壽攜手第一銀行，在低利世代穩健累積資產。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

因應美國持續降息，今年以來，包括澳洲、馬來西亞、紐西蘭、與菲律賓等亞太區央行陸續降息，加上美中貿易摩擦未歇，讓經濟前景不確定性升高。由於各國的寬鬆貨幣政策創造低利世代，有利於債市發展，全球人壽與第一銀行攜手推出「全球人壽鑫富贏家專案」，在低利世代提供穩健的投資工具累積資產。

全球人壽表示，觀察到客戶有資產累積兼具保障的需求，為了在低利世代提供穩健又彈性的投資工具，與第一銀行攜手推出5大幣別選擇及變額萬能壽險、變額年金保險兩大平台搭配，連結安全等級較高的目標到期基金，搭配階梯到期設計等3大特色，讓客戶能在瞬息萬變的市場及低利世代下，輕鬆穩健累積資產也兼具壽險、年金保障的需求。

特色1：5種幣別選擇優，壽險年金雙平台

此專案依客戶適性提供壽險、年金雙平台，及新台幣、美元、澳幣、南非幣、人民幣等5種幣別選擇讓客戶有更多選擇、將資產做更多元的配置，降低集中單一貨幣的風險，且貨幣帳戶可供停泊，標的到期後可停放。

全球人壽表示，在累積資產的同時，也能享有基本保障，以變額萬能壽險為例，其保障項目包括身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金等，讓客戶能擁有結合生存及身故的人身保障。

特色2：連結標的安全等級高，投資更穩健

投資行情千變萬化的時代，民眾最怕遇到市場空頭，不但投資績效不佳還侵蝕到個人資產。此專案連結「景順六年階梯到期精選新興債券基金」，主要投資全球新興市場主權債，投資組合裡以投資等級債、主權債為主，減少外在環境波動如利率、政策變動對資產的影響，降低債券的違約與信用風險，在投資市場穩健前行。

特色3：階梯到期彈性多，資產規劃好彈性

階梯到期是目標到期型的進階版，彈性考量客戶資金需求，運用「雙重口袋戰術」。全球人壽指出，就是利用階梯到期的特性，在基金成立日的次日起屆滿第4年當日定期買回20%單位數，剩餘80%將在第6年期滿後自動到期，讓投資人享有更高資金運用彈性、更低投資風險，以及更全面投資機會等優勢。

全球人壽建議，有累積資產需求的上班族，可彈性運用多種貨幣進行資產規劃，透過「全球人壽鑫富贏家專案」的3大特色，在難以預測的投資市場及低利世代下，逐步穩健累積資產也兼具壽險、年金保障的需求。

▲「全球人壽鑫富贏家專案」3大特色，低利世代穩健累積資產。（圖／記者楊絡懸製表）