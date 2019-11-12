他暗夜上工養家慘被盲駕撞死　妻認屍淚崩癱軟哭喊：4個小孩怎麼辦　　

記者邱中岳／台北報導

北市1名工人在洲美快速道路上施工，遭恍神的貨車司機撞上後不治身亡，事後該名貨車司機坦承只睡5小時，因疲勞駕駛才會釀禍，而身亡的工人妻子接獲通知，當場情緒崩潰無法言語，最後由工人的大兒子出面到警所製作相關筆錄。

警方調查，24歲的李姓貨車司機，12日凌晨4時許，行經洲美快速道路時，因沒睡飽恍神直接闖入一旁工地，撞上正在施工的李姓工人，李男當場左腿遭撞斷送醫搶救後仍宣告不治。

▲貨車司機因睡不飽疲勞駕駛，撞死1名施工工人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，24歲的李姓貨車司機因11日晚上超過10點還未睡覺休息，且12日凌晨3時許又起床開車送水果，才會造成精神不濟，也向警方坦承有疲勞駕駛，事後依照過失致死罪送辦。

▲遭撞死的工人妻子獲悉當場癱軟痛哭，長子赴警局了解狀況。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，而李姓工與妻子結婚多年，家中育有4子，妻子獲知噩耗後崩潰痛哭，且一度情緒激動癱軟，而改由李男的大兒子協助到派出所製作筆錄，李男兒子表示，平時父親都在工地上班，僅詢問警方是否可提告、應提告何罪後離去。

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