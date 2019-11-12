男駕貨車恍神直闖工地！工人「左腳遭撞斷」慘死高架橋面

▲橋面留下大量傷者血跡及車體碎片。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市北投區12日凌晨4時許，一名24歲的張姓男子駕駛小貨車行經洲美快速道路時，因精神不濟不慎闖入橋樑維修工地，先後撞上交通錐及一名工人後，追撞上前方工程車車尾才停下。遭撞工人左腿當場被撞斷，失去生命跡象被送往榮總急救，仍因傷重不治。張男肇事後一臉驚恐，向警坦承因精神不濟，未注意前方路況才不小心撞到人，警方已將他帶回調查，將調閱監視器釐清事故原因。

▲小貨車駕駛疑似精神不濟，誤闖洲美快速道路的施工現場，撞上一名工人造成他左腿斷裂，當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

張姓男子說，當時正準備載運水果前往市場，因為起床時間比較早，所以精神不濟開車恍神，由北往南開上洲美快速道路匝道不久，便撞上前方工地的施姓工人（54歲），下車查看時驚見到施男倒在車下，貨車車頭則嚴重受損。由於遭撞的施男當時站在工程車前，強大的撞擊力把他夾在2車之間，左腿撞斷倒臥血泊，當場失去生命跡象。

▲肇事駕駛一臉驚恐，向警坦承因為精神不濟肇禍。（圖／記者游宗樺攝）

現場民眾表示，當時正準備進行橋面保養工程，事發時正在沿線放交通錐與警示燈，不料匝道才剛擺設完沒多久，小貨車便沒有煞車高速衝過來，當場把施工工人夾在小貨車及工程車之間，腿部血肉模糊，地面留下大灘血跡及車體碎片。

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，警消到場時發現施男已無呼吸心跳，左大腿一大塊肉被削下，現場緊急施行CPR後送往榮總進行急救，最後仍因傷重宣告不治。警方鑑識人員到場拉起封鎖線，在車禍現場進行採證、丈量，經對肇事駕駛酒測已排除酒駕釀禍，將對肇事駕駛進行筆錄，及調閱鄰近監視器釐清事故過程及原因。

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