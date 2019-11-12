台中母子3屍／口鼻、臉部異常出血！狠男「勒斃她」悶殺雙子　解剖結果13時出爐

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中7日晚間發生一起3屍命案，29歲陳姓媽媽及雙胞胎兒子被其陳姓同居男友殺害，附近鄰居聞到惡臭，報警處理，才發現3人陳屍屋內。對此，法醫也於12日進行解剖，至於相驗結果將於13時許出爐。

這起事件發生在7日傍晚，當時因陳女鄰居聞到陣陣惡臭，驚覺有異報警處理，沒想到警方破門而入卻驚見陳女抱著2名兒子陳屍屋內，但陳男卻失聯，最後循線在彰化一間網咖逮到陳男。

▲台中公寓「裹屍案」一床3屍，12日13點解剖結果將出爐。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中三屍命案，同居人窩網咖畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，陳女和前夫育有1子1女，但前夫常有脫序行徑，讓陳女常常陷入痛苦，而與前夫離婚後，陳女又與前男友（同居男）復合。此外，外界都認為陳女與男子的感情相當好，兩人同居後住在員林，後來又搬到台中，但兩人時常會一起回去看陳女的爺爺，鄰居們都覺得這個男孩子相當不錯，沒想到卻會發生此憾事。

對此，陳嫌落網後坦承犯案，供稱因口角一時情緒失控，失手勒斃陳女，最後又不忍2個雙胞胎幼兒沒有媽媽，所以將兩人一同悶殺。對此，檢警會同法醫初步相驗遺體，發現3人口鼻、臉部異常出血，與陳嫌供詞大致相符，至於確切死因，將於12日解剖逐一釐清，並於當日下午1時許出爐。

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