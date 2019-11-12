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學姐黃瀞瑩激吻新歡直擊！宜蘭夜渡花美男　連體嬰熊抱喇到倒退嚕

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▲11/09 15:13逃離鎂光燈焦點的台北，黃瀞瑩一臉素顏加上黑框眼鏡，與新歡男記者十指緊扣在頭城大街曬愛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有廣大粉絲的台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩戀愛了！本刊連日直擊，主跑柯市府新聞的電視台劉姓男記者，夜奔黃瀞瑩香閨過夜，隔天帶著她直奔宜蘭頭城幽會，2人入住海景民宿，還在海濱牽手漫步、大街擁吻，高調曬愛，濃情蜜意藏不住。

 

大選逼近，國內各主要政黨正緊鑼密鼓替自家參選人輔選，其中，由台北市長柯文哲號召成立的台灣民眾黨，可望將「學姐」黃瀞瑩列入不分區名單，成為搶攻年輕選票的門面，不過，年初才剛與日本男友分手的黃瀞瑩，最近正陷入熱戀、確定死會了，消息傳出可能讓廣大鄉民心碎！

本刊自7日起，連續3天直擊，一名高大帥氣的年輕花美男不僅夜宿黃瀞瑩香閨，還開車載學姐同遊宜蘭頭城，下榻海邊民宿過夜，白天並公開在大街上十指交扣、忘情熊抱，甚至激情擁吻。
  1. 11/08 17:14遠離城市喧囂，學姐與男友在頭城大街卸下心防，連口罩都不戴就在大街上牽手覓食。
  2. 18:26享用過日本料理後步出店外，眼看天空飄起細雨，劉男展現體貼，一把將學姐攬入懷，用外套替她遮風避雨。
  3. 19:14晚餐後，2人前往採買食物，拎著大包小包回到海景民宿。

本刊調查，8日（週五）雖是上班日，但學姐特地向北市府請了一天假，當台北市長柯文哲下午還在議會備詢時，學姐與新男友已驅車開上國道五號，在陽光普照的週末前夕，展開小倆口的愛之旅。

劉男載著學姐，車子開抵宜蘭頭城大坑路一間擁有無敵海景的民宿，簡單用過晚餐後，兩人便入住過夜，直到隔天午後才出門。

9日下午約2點，本刊直擊，學姐和劉男十分有默契地一同戴著鴨舌帽外出，悠閒地沿著大坑路漫步往頭城車站附近用餐，戴著黑框眼鏡的學姐明顯看得出未多做妝扮，一路與她十指緊扣的劉男，可能是昨夜睡眠不足，邊走還邊打了個大哈欠；散步不到10分鐘，按耐不住愛意的劉男，便在人車來往的路邊一把熊抱起學姐激吻，2人就這樣一路曬恩愛到鎮上一家麵包烘焙坊。

  1. 倒退嚕：11/09 15:11用餐後愛意藏不住！劉男在頭城路邊直接熊抱起學姐激吻，接著還「倒退嚕」邊走邊親，熱吻長達20秒。
  2. 激擁吻：愛意藏不住！劉男在頭城路邊直接熊抱起學姐激吻，接著還「倒退嚕」邊走邊親，熱吻長達20秒。
  3. 攬入懷：愛意藏不住！劉男在頭城路邊直接熊抱起學姐激吻，接著還「倒退嚕」邊走邊親，熱吻長達20秒。

簡單用餐後，本刊接著直擊，2人前往屈臣氏補充生活用品，接著再度踏上大坑路這條「學姐浪漫大道」，這一趟更是愛意濃到爆表，劉男忍不住又在路邊單手環抱起學姐激吻，而且親一次不夠，還強勢地以熊抱姿態，抓住學姐「倒退嚕」邊走邊喇舌，2人在路邊擁吻長達20秒，直到前方有人迎面走來，劉男才鬆手。之後2人繼續沿著大坑路漫步至附近的海邊看海，下午4點多才又回到民宿，享受獨處時光。


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