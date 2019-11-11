　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯郭結盟」拚國會！郭董親自力薦7人選　柯文哲內定她排進安全名單

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

布局明年立委選舉，由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨不分區立委安全名單進入最後盤整！本刊掌握，柯營近日開會討論不分區名單，其中女性前五強的安全名單人選率先完成初步排序，鴻海創辦人郭台銘推薦的高虹安，確定進入不分區安全名單，且內定排序在女性第二位、整體不分區名單的第三名，此舉也讓「柯郭結盟」的合作關係又向前一步。

本刊掌握，確定排入民眾黨女性不分區前五強的包括柯文哲心腹蔡壁如、高虹安、北市勞動局長賴香伶、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠、以及現任北市府副發言人學姐黃瀞瑩。

其中，高弘安確定排序在女性第二名、也就是整體不分區名單的第三名。本刊掌握，郭台銘上週曾給了柯文哲一份7人不分區推薦名單，列在第一位的就是高虹安，其他人選還包括郭營幕僚周守訓、蔡沁瑜，另有醫師、藍營大老等人，而柯近日親自約了高虹安碰面、聊過之後，也認為相當適合，在與民眾黨核心決策幕僚討論後，暫時內定在第三名。

▼本刊掌握，鴻海創辦人郭台銘推薦的高虹安，確定進入不分區安全名單。
 
柯P拚國會！郭董親自力薦7人選　柯文哲內定她排進安全名單

高虹安是美國辛辛那提大學機械工程博士、大數據專家，2018月5月進入鴻海集團後，擔任鴻海大數據辦公室主任，在郭台銘傳出有意獨立參選總統時，她頻頻以郭營幕僚身分上政論節目分析局勢，年輕又口條佳，這次獲郭台銘親薦列入民眾黨不分區，柯文哲也頗為滿意。

而代表民眾黨門面的不分區第一名，據透露，柯文哲及民眾黨決策核心，目前仍在蔡壁如及賴香伶兩人之間做最後考量，若蔡壁如列第一名，那麼賴香伶就會排在第五名。

知情人士說，蔡壁如與賴香伶兩人各有優點，蔡壁如從台大醫院一路跟著柯文哲入市府，未來若進入國會，她可成為柯的化身負責國會戰略布局，並執行柯文哲意志，另也依照專業爭取進入衛生環境委員會；而蔡壁如從核心幕僚轉任不分區候選人，自知肩負不分區領頭羊的大任的她，近日已頻頻接受媒體專訪、拋議題風向，並在上月20日正式成立官方臉書粉絲專頁，顯然已替自己未來將成為政治人物作足準備。

知情人士說，賴香伶的勞工專業及施政則廣受年輕人肯定，當初柯文哲創黨，她便第一個被點名入不分區，加上在市府的表現「幾乎零負評」，勞工運動出身的她，若能當不分區領頭羊進入國會，不僅代表重視專業，也能不讓進步、監督的招牌被時代力量獨占。

至於女性人選第四、第五強，也就是預計排在整體不分區第七、九名的，則是由海選選出的陳琬惠，以及吸票機「學姐」黃瀞瑩，但順序尚未拍板。


更多鏡週刊報導
【柯P拚國會2】民眾黨不分區估票高低標曝光　學姐黃瀞瑩肩負衝票任務
【時力又家變】林亮君、吳崢退黨　時力：祝福二位未來有好的發展
「分贓分不平就海選」　卓榮泰反擊柯文哲：毫無邏輯

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
OL上班3天爽請產假！「白拿4個月薪水」閃辭　陸老闆氣炸
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜閣揆已有人選！　當選最想「立竿見影」政策曝光：給青年「第一桶金」

蔡英文點名榮總醫師造勢沒到　藍委怒：破壞行政中立

柯P民眾黨不分區估票高低標曝光！學姐黃瀞瑩排8席邊緣　負責衝票

「柯郭結盟」拚國會！郭董親自力薦7人選　柯文哲內定她排進安全名單

韓國瑜回「後頭厝」西螺　岳母程月昭也上台幫忙加油

影／蔡英文抵嘉義首次操作風鼓車　大讚仙草米苔目是「最好的滋味！」

韓國瑜：侯友宜親自致電恭喜「韓張配」　主動約有空見面聊天

韓國瑜談「蔡賴配」：像武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被　兩人無法齊心

韓國瑜爆綠營已準備「毀張核彈」　郭董捐款轟炸張善政

連戰「英雄宴」挺韓！大咖溜光光　連勝文「自曝原因」：不然怎麼辦

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

韓國瑜閣揆已有人選！　當選最想「立竿見影」政策曝光：給青年「第一桶金」

蔡英文點名榮總醫師造勢沒到　藍委怒：破壞行政中立

柯P民眾黨不分區估票高低標曝光！學姐黃瀞瑩排8席邊緣　負責衝票

「柯郭結盟」拚國會！郭董親自力薦7人選　柯文哲內定她排進安全名單

韓國瑜回「後頭厝」西螺　岳母程月昭也上台幫忙加油

影／蔡英文抵嘉義首次操作風鼓車　大讚仙草米苔目是「最好的滋味！」

韓國瑜：侯友宜親自致電恭喜「韓張配」　主動約有空見面聊天

韓國瑜談「蔡賴配」：像武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被　兩人無法齊心

韓國瑜爆綠營已準備「毀張核彈」　郭董捐款轟炸張善政

連戰「英雄宴」挺韓！大咖溜光光　連勝文「自曝原因」：不然怎麼辦

研勤強攻人臉辨識　10月營收近九月新高　

泰勒絲見面會「一直被男主持人亂摸」！　網貼證據照掀戰

快訊／高雄虐打1歲女嬰「顱內出血」命危　母同居男友遭聲押

急凍15°C冷2天鋒面快閃！恐「雙颱生成」　彭啟明：下周有一波變天

2019天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄「成長594億元」

成大校友傑出成就獎　重回母校溫馨受獎感動感謝

韓國瑜閣揆已有人選！　當選最想「立竿見影」政策曝光：給青年「第一桶金」

蔡英文點名榮總醫師造勢沒到　藍委怒：破壞行政中立

虐出「川字腹肌」只需三招　無時無刻都能練，還能養出緊實蜜桃臀

天貓雙11為何找泰勒絲、花澤香菜？阿里CMO揭秘：希望不只是場促銷

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

李佳芬批國小教「肛交、性高潮」

韓國瑜爆綠營已準備「毀張核彈」

韓國瑜談「蔡賴配」像武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被

郭董親自力薦7人選　柯文哲內定她進安全名單

民眾黨不分區估票高低標曝光　黃瀞瑩負責衝票

韓當選最想立竿見影政策：給青年第一桶金

扯！蔡英文點名榮總醫師造勢沒到

連戰「英雄宴」大咖溜光光　連勝文自曝原因

韓國瑜回雲林造勢　承諾政見一定做到

韓國瑜：侯友宜約「有時間見面聊天」

「廣德家」老闆宣布參選高雄立委

蔡英文點名榮總　柯P：這算失言

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　民眾搶看

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

小女友脖子快被砍斷　老師渾身血躲學校

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

OL上班3天請產假　白拿4個月薪水

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

美軍潛艇失蹤75年　終於找到了！

營養師激推！最瘦「中式早餐組合Top5」

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面