獨／「犬爪」撲襲！長腿13條駭人黑青血痕　正妹進警局提告：狗傷害

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名長腿正妹來到警局提告傷害，不過被告對象卻是讓員警傻了眼，因為是一隻狗，這名正妹表示自己牽狗到公園散步時，遭到一隻不明大型犬撲過來，造成雙腿總共留下13條血痕以及黑青，員警依法受理，還翻找網路圖片來讓這名正妹「指認」特徵，員警私下表示：提告是正妹的權利，但是在法律上得要找到這名狗的飼主，提告才算成立。

▲一名正妹遛狗時，遭到不明大型犬撲過來，造成腿部總共有13條血痕，正妹到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名正妹表示自己當時候是帶自家的小狗到公園散步，然後有一隻大型犬就靠了過來，整個就扒在正妹腿上，一直都不肯離去，「越弄開牠就越弄越緊，結果有一個路人在做運動，趕緊請他幫忙把狗弄開」，雖然狗被弄走了，但不知道為什麼又靠了過來，來來回回了兩三次，就造成自己的大腿跟小腿留下了總共13條的血痕以及瘀青，「應該都是爪子的痕跡，但是路人都不太願意幫忙，因為大家都會怕吧」！

▲一名正妹遛狗時，遭到不明大型犬撲過來，造成腿部總共有13條血痕，正妹到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名正妹遛狗時，遭到不明大型犬撲過來，右腿佈滿黑青跟抓痕 。（圖／記者吳奕靖攝）

「不知道狗為何都不放棄，都一直扒著我」，突然遭到這隻大型犬如此「熱情」相待，真的無法消受，所以就在母親的陪同下，來到派出所提告傷害罪，母親看著自己女兒的大腿傷痕，滿是不捨：「女生ㄟ...這樣會留下疤痕」。

面對正妹來到派出所報案，員警第一時間也覺得很傻眼，不過還是依法受理，同時間不僅提供案發地點周邊監視器畫面，讓正妹來找尋涉案狗，同時還在網路搜尋犬隻圖片，讓這名正妹「指認」性別、相關特徵，目前雖然已經完成了報案程序，但是員警私下說，除非找到這隻大型犬的飼主，不然傷害罪真的很難成立。

▲員警找尋網路的犬隻照片供正妹指認相關特徵（本圖非涉案犬隻）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲員警找尋網路的犬隻照片供正妹指認相關特徵（本圖非涉案犬隻）。（圖／記者吳奕靖翻攝）