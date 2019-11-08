「固定利率3%」終身壽險超熱賣！不怕宣告利率被調低…逐漸取代利變型保單

▲到底要存多少錢才能退休呢？許多民眾都趁年輕時研究理財工具。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

中經院10月底公布「國人安心樂活想退問卷調查」，面對要準備多少錢才能退休，70%以上受訪者認為，至少要準備1000萬元；退休理財工具以投資基金為主，其次是保險與股票，也最在乎「投資報酬率」和「投資損失風險」。近期，「終身固定利率壽險保單」於市場上最受青睞，也符合民眾所需，其中，固定利率最高的是友邦人壽推出的「傳世金屋美元還本終身保險」，也是目前的熱門商品之一。

民眾一直想要尋找好的退休規劃理財商品，也是這幾年的網路熱搜關鍵字。友邦人壽表示，近年，利率變動型保險商品擁有「高宣告利率」成為市場主流，但金管會開始緊盯高利率保險商品，使得各家壽險公司紛紛調降利變壽險宣告利率，再加上美國聯準會三度調降利率，全球進入低利率的趨勢，讓「終身保證固定利率的壽險商品」成為熱銷保單，以規避未來利變型壽險宣告利率持續下降的風險，市場上保證固定利率3%的商品買氣則逐漸升溫。

華瀚保經公司執行長符禹忠表示，今年以來連番調降利變壽險宣告利率，其中，美元保單利率從年初的4%左右，一路調降，降幅已有70至80個基本點，目前大多落在3.2%、3.3%左右，未來利率變動型保單的宣告利率恐怕會越來越低，也會影響利變型保單的長久以來的優勢，取而代之的是終身保證固定利率型壽險正夯。

▲民眾的「退休理財工具」多以投資基金為主，其次是保險與股票。（圖／pixabay）

現在投資屬性偏向穩定投報率的高資產客戶，積極詢問關於「終身保證固定利率」的壽險商品，這類商品並不多。永旭保經公司總經理呂文雄表示，市面上保證固定利率的商品太稀少，加上保險局正研議宣告利率平穩機制，未來會要求壽險公司利變保單宣告利率盡量接近市場債券利率，業者不能再以高利率吸引保戶，同時明年責任準備金預估調降一碼，保費預計至少調高2%至3%，因此壽險公司將來可能不太願意再推出新的固定利率型壽險商品，所以可趁勢購買此類保單。

市場上目前固定預定利率最高的是「友邦人壽傳世金屋美元還本終身保險」，擁有3%固定預定利率，備受高資產客戶的青睞。符禹忠表示，固定利率壽險商品並非一定遜色於利變型壽險商品。以「友邦人壽傳世金屋美元還本終身保險」為例，利率鎖定在3%，終身維持不變，相較許多今年才上市的利變型保單，宣告利率約3.3%或以下，且還不是保證終身固定，更讓終身固定利率型保單更具吸引力。

▲「保證終身固定利率」的保單也是目前的熱門商品之一。（圖／pixabay）

「友邦人壽傳世金屋美元還本終身保險」上市已3年多，一直是熱門搶手的保單，因為保證終身固定利率，不用擔心利率環境波動，是穩健的理財商品；投保年齡從0歲到55歲，不少年輕上班族在經濟能力可以負擔的情況下會選擇購買此保單，對於將來退休時有很大的幫助，補足退休金的缺口。

友邦人壽表示，保戶規劃退休時，可以選擇在55歲、60歲、65歲三個可能會退休的時期領回，作為退休金的來源之一，降低面對退休後生活所需的金錢不夠的焦慮感，非常適合作為退休規劃或是留給下一代財富的理財工具。此外，該保單提供的保障包括年年給付含1至6級失能／重大燒燙傷的豁免續期保險費，若被保險人在保險期間身故，依條款約定給付身故保險金，讓家人受到完整的照顧，身故給付是累積已繳保費的110%。