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踩腳踏車就有「抱緊處理」！駁二裝置藝術開放光棍節取暖

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▲▼踩腳踏車就有「抱緊處理」！駁二裝置藝術開放光棍節取暖（圖／高雄市政府文化局提供）

▲駁二裝置藝術「兜風」，踩腳踏車就有雙手從後方環抱，光棍節可以來取暖～（圖／高雄市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

光棍節（11/11）來取暖！高雄駁二藝術特區當代館目前正展出「不正經調查局」，其中藝術家蔡尚孚的互動裝置作品「兜風」，意外用Kuso的手法撫慰了單身者的身心靈，只要騎上這台藝術家設計的腳踏車，腳踩踏板，後方就會有一雙手環抱腰際，給騎車的人一個愛的抱抱。

蔡尚孚的裝置作品「兜風」是一座老舊的腳踏車機械互動裝置，在展場中十分吸睛，吸引不少民眾排隊體驗，只要踩動踏板，會連動腰際的手從後方「環抱」前方騎士，透過互動去體現一個令人嚮往的浪漫經驗。

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▲▼踩腳踏車就有「抱緊處理」！駁二裝置藝術開放光棍節取暖（圖／高雄市政府文化局提供）

▲蔡尚孚的裝置作品「兜風」，踩腳踏車就有「抱緊處理」！（圖／高雄市政府文化局提供）

蔡尚孚的作品非常受到歡迎，他擅長運用機動裝置，去觸動某一個生活想像；展場中另一件作品「青春小鳥」也是感應的機動裝置，藝術家幻想自己追求愛情，用與裙子相連的鳥籠代表那個女孩，鳥籠會不斷的在展場中旋轉，象徵自己不斷追求卻又不可求的青澀愛情。

高雄市政府文化局長林思伶表示，「不正經調查局」以幽默荒誕的方式呈現當代生活與藝術的關係，歡迎大家在光棍節來到展場體會荒謬的浪漫，想像騎車的時候後座小手「抱緊處理」。

高雄駁二藝術特區即日起至12月15日，於大勇區C5當代館展出「不正經調查局」，邀請8位國內外藝術家利用其幽默風趣的方式，描繪生活中難以言喻的荒謬或者矛盾情緒。從最平易近人的生活出發，以輕鬆歡樂的角度欣賞當代藝術，也從藝術家創意的視角中激發出對於生活的更多想法。

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