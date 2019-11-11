高教史首例！勞動部裁決文大解雇幹部無效　工會爆氣：絕對沒完沒了

▲高教工會舉行記者會怒轟，文大推廣教育部解僱幹部行為無效，應回復工作。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

文化大學推廣教育部今年7月爆從2月後就資遣50人，1年來離退110人，當時遭解聘文大推廣部公關部長翟敬宜不滿怒控，該部教育長許惠峰非法解僱高等教育產業工會員工。今（11日）高教工會舉行記者會怒轟，勞動部不當勞動行為裁決委員會調查認定，解僱幹部行為無效，應回復工作。

高教工會指出，工會召集人、副召集人翟敬宜和李宛澍遭解僱，是台灣高教史上首次大專院校打壓工會，違法解雇工會幹部案例，現在勞動部已調查認定，該案已目的是在打壓工會，違反工會法。圓矩法律事務所律師蔡晴羽表示，解僱過程要資遣誰？何時資遣？全部從高層做決定，沒有客觀簽呈、討論和會議記錄等。

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▲高教工會表示將光榮返校，看看文大會替遭解僱的同仁恢復什麼職務。（圖／記者許展溢攝）



翟敬宜怒批許惠峰嚴重破壞工會團結，以快閃式解僱，恣意批生死簿，想要誰走就走，事後再補簽呈。她說13日文大將開董事會，要求老舊的文大必須對勞權正視，因為被解僱的他們不是家臣是員工。

工會炮轟許惠峰把職場帶回白色恐怖時期，言論自由遭扼殺，瀰漫寒蟬效應，到目前仍沒轉圜餘地、缺乏民主素養，尤其是一個法律系系主任兼教育長薪資、加給一年就350萬，到現在沒有任何道歉悔意。工會強調，13日當天將號召全台相關工會，光榮返校，看看到底文大要還給翟敬宜和李宛澍什麼職務？

▲翟敬宜怒批許惠峰嚴重破壞工會團結，以快閃式解僱，恣意批生死簿。（圖／記者許展溢攝）



工會強調，如此荒唐狀況必須提出以下4大訴求：

1、文大應嚴格遵守勞動部裁決決定書要求「回復申請人與原職務相當之工作」。



2、文大校長徐興慶及全體董事會，應依權責立即追究許惠峰違法行徑、撤換主管職。



3、文大衍生的一切相關費用，應由許惠峰個人支付，不應由學校拿學生費支付。



4、文大應修補已遭許惠峰個人嚴重破壞的勞資關係，儘速與工會重新展開誠信協商。

▲文大回應，勞動部的裁決結果，並未詳細考量推廣部所提出的具體事證。（圖／記者許展溢攝）



文大回應，勞動部的裁決結果，並未詳細考量推廣部所提出的具體事證，本校尚得依法提出行政訴訟及民事訴訟，予以救濟，相信司法最後會做出公正的裁判。文大也提，高教工會除保護會員權益外，對於私校遭掏空或存有冗員及不法員工等人謀不臧之情形，亦應同等關注，並尊重私校所採取的措施，切莫成為此等員工之保護傘，工會存在之目的應在於保護及爭取工會成員合法之權益。

工會反批，真正的冗員是許惠峰且還是禿鷹，不僅是中選會委員，資遣翟敬宜、李宛澍兩人後，接著擔任「首席資深顧問」，還由妻子主持律師的事務所承接文大多項業務，並擔任文大代理人，若許再稱翟敬宜、李宛澍是冗員，工會絕對沒完沒了，要求中選會、文大解除他的職務。