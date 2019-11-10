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YAMAHA CUP／南區48隊激戰　後昌、勝利國小晉級全國賽

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▲▼東區勝利國小。（圖／台灣山葉機車提供）

▲東區勝利國小連續5年闖進全國賽。（圖／台灣山葉機車提供，圖下同）

記者林緯平／台南報導

第十一屆YAMAHA CUP快樂踢球趣足球賽，於11月9日、10日在台南市立足球場展開南區預賽。本次全國共有180支球隊參加，其中南區有48支球隊，欲爭搶2張進軍全國賽的門票。最終由後昌、東區勝利國小（藍）拿下。

後昌在預賽第一天以三戰全勝之姿晉級第二天的淘汰賽，接著分別擊敗Unity黑家軍、高雄瑞興國小，在分區決賽遭遇台南東門城足球俱樂部，最終後昌便以秋風掃落葉之姿，以3比0勝出，闖進最終YAMAHA CUP全國賽。

▲▼後昌奪下YAMAHA CUP南區全國賽門票。（圖／台灣山葉機車提供）

▲後昌奪下YAMAHA CUP南區全國賽門票。

對於小球員闖進全國賽的表現，教練徐銘宏表示「真的很不容易，球員在場上的表現也相當不錯，但還是有些小地方需要修正」，他也直言會再給球員們更多的鍛鍊，希望他們能踢出更好的成績。而這也是後昌第三度闖進全國賽，並曾於第六屆YAMAHA CUP奪下全國冠軍。

東區勝利國小（藍）在分區決賽中，最終在PK賽中以5比3擊敗高雄市阿蓮國小，連續5年闖進最終全國賽。對此教練邱雯珠直言「這真的是奇蹟」，她表示其實這批球員的身材較為瘦小，加上彼此的團隊默契還剛在磨合，球隊能有這樣的表現，讓他既開心又驚訝。

此外，最讓邱雯珠更意想不到的是，球隊竟然在第二天淘汰賽，連續闖過3場PK戰贏得全國賽門票，但其實最讓她開心的是「球員們的踢球態度改變了」，她直言先前球員們的態度較為漫不經心，但透過這次YAMAHA CUP讓球員們的專注力更加提升。

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