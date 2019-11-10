「以車換車」10天連偷12輛！　桃園機車大盜落網

▲桃園警方起出失竊的機車。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局於10月底起，陸續受理多起機車竊盜案，積極調閱監視器追查，發現都是同一名男子所為，9日於桃園區光明街發現林姓嫌犯(38歲)蹤跡，經青溪派出所與偵查隊員警當場將其逮捕，經循線追查起出林男竊取的12 輛機車，通知車主領回，並持續追查林男竊取機車車主放在機車內的手機等財物，移送法辦。

▲警方逮捕連續竊盜機車的林男。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方10日指出，林姓偷車賊於10多天內，以「以車換車」方式，連續竊取12輛機車，自認只要趁失車車主尚未報案，再偷走下一輛機車，即不易被發現，未料其偷竊行徑，全遭監視器錄下而送辦。

警方表示，被林男偷竊的12輛機車，多半是車主忘了把機車鑰匙拔出來，即逕自離開，使林男有機可乘，籲請民眾騎乘機車外出時，一旦停好機車一定要將鑰匙拿出來，以免失車造成代歩不便！

警方說，10多天來，桃園警分局陸續接獲民眾報案指稱機車遭竊，經調閱失竊地點監視器發現嫌犯特徵，幾是同一人，因此9日青溪所與偵查隊員警共同配合偵查，發現竊嫌騎乘贓車出現在桃園區三民路與中正路口周邊，所有警力立即出動追蹤查緝，於光明街發現嫌犯蹤跡，當場將其逮捕。

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