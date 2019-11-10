印尼雜貨鋪深夜起無名火　烈焰濃煙竄出鄰居驚喊「失火了！」

▲內湖深夜一間賣印尼雜貨的店面起火，警消到場迅速撲滅火勢。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市內湖區10日凌晨2時許，內湖路一段737巷內一處專賣印尼雜貨的店舖起火，烈焰伴隨濃煙驚動周邊住戶直喊「失火了！」，屋主第一時間逃出屋外，趕緊手機報警求救。警消獲報出動多輛水箱車、救護車到場，立即佈設水線並疏散建物內的22名住戶，同時射水灌救撲滅火勢，除了店面被燒毀外並無人受困傷亡，確切起火原因有待後續的火場調查釐清。

▲警消到場協助建物內住戶避難。（圖／記者游宗樺攝）

起火戶樓上的住戶表示，事發時在睡夢中聽到屋外有呼救聲，還聽到有人大喊「失火了！」，於是趕緊把家人全部叫醒，但由於家中鐵門一度無法打開，只得躲在後側陽台等待救援，直到消防隊員到場控制火勢，濃煙逐漸消散後鐵門才開起來，所幸一家人都平安未受傷。

▲警消到場拉出水線灌救。（圖／記者游宗樺攝）



台北市消防局第三大隊副大隊長顏富平表示，事發時接獲民眾報案指稱一樓的雜貨店失火，到場發現有濃濃黑煙不斷從店內竄出，於是疏散建物內22名住戶，經射水灌救很快就成功撲滅火勢，並無人員受困傷亡。據屋主說明，火災當時有聽到疑似電路短路，電線傳出「啪、啪」的聲響，不久就看到火勢從店內的貨架附近竄出，現場燃燒面積粗估約為10平方公尺，無人受困傷亡，確切起火原因有待後續調查釐清。