永達保經揪5000人全台齊健走　250萬報名費全捐作「長照專車基金」

▲永達保經董事長吳文永（右二）及總經理陳慶鴻（右三）帶領北區3000名參與者進行暖身操。（圖／永達保經提供）

財經中心／台北報導

永達保險經紀人9日舉辦健走活動，北、中、南三地鳴槍起走，活動現場有熱情的啦啦隊開場表演及樂團精彩演出，並設有各式各樣美食攤位。公益活動邀請客戶一起健走，並為長期照護計畫盡份心力，總報名人數高達5005人，活動報名費250萬2500元全數捐贈公益，作為長照專車購置經費。

2019年第二屆「永達齊步走，公益嘉年華」健走活動分別於台北花博舞蝶館、台中東海大學及高雄澄清湖風景區舉行，參與民眾完成5公里路程後，可以領取抽獎券、攤位抵用券等相關贈品。北、中、南三地現場除了有啦啦隊開場表演，還有樂團精采的演唱，共邀69個琳瑯滿目的美食攤位，伴隨參加者開心健走作公益，度過美好的周末假期。

▲由永達保經董事長吳文永（正中）、永達保經總經理陳慶鴻（右2）、華業務副總經理韓孫珍（右1）、元大人壽資深副總經理林瑞源（左2）及三多士副課長高鈺祐（左1）一同鳴槍。（圖／永達保經提供）

永達保經董事長吳文永表示，面對台灣高齡化社會，長期照護日趨重要，政府非常重視長照計畫2.0的希望工程，永達保經不僅配合政府的長照政策，一直以來持續投入並協助推動長期照護計畫，公益活動或捐款也不落人後，透過健走活動，不僅鼓勵同仁、客戶走出戶外，為了能擁有老後生活品質，一定要養成良好的運動習慣才能夠有健康身體，希望藉由公益健走活動，邀請保戶共同參與響應。

吳文永表示，永達公益健走活動邁入第二屆，今年報名人數超過5000人，活動報名費超過250萬元，全數捐贈公益，作為「長照專車——八年捐贈計劃」購置經費。而永達保經以實際捐款行動，秉持「取之社會，回饋於社會」的理念，盼能拋磚引玉，結合個人的小愛、整合企業的資源，提供長者友善和優質的照護服務，並提醒社會大眾更認知長期照護的重要性及必要性，期盼以企業力量形成一股善循環，造福社會。