2020大選　法務部長：境外勢力+資金介入…7型態妨害選舉

▲屏東地檢署8日召開2020年總統副總統及立委選舉查察分區座談會暨科技偵查指揮中心成立揭牌儀式，及查察賄選分區座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署8日召開2020年總統副總統及立委選舉查察分區座談會暨科技偵查指揮中心成立揭牌儀式，及查察賄選分區座談會，法務部長蔡清祥率同檢察總長江惠民等到場，全力防堵查緝境外勢力及資金介入選舉、選舉賭盤、假訊息妨害選舉等情事發生。

▲▼法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民。

除蔡部長兩人外，另臺灣高檢署檢察長王添盛、高雄高分檢檢察長楊治宇、法務部檢察司司長王俊力、廉政署副署長陳榮周、調查局廉政處處長黃義村、刑事局副局長朱宗泰等人。

屏東地區有屏東地檢署、屏東縣警局、屏東縣調查站、屏東縣政府政風處、屏東憲兵隊、移民署南區事務大隊屏東專勤隊等機關，會中這次選舉進行選情分析、賄選情資、查賄具體策略、措施及反賄選宣導等做報告。

蔡清祥部長表示，今年選舉不同以往，除了防制金錢及暴力介入選舉外，更面臨其他挑戰，尤其境外勢力及資金介入選舉、選舉賭盤、假訊息妨害選舉等，其中境外勢力及資金介入選舉部分，有包含以臺商管道介入、設立空殼公司、地下匯兌、招待旅遊、第三方支付、購買農漁產品、假民調等7種型態妨害選舉。

另境外勢力、資金及假訊息介入選舉也是國安問題，檢警調政風各單位應研議如何有效率破案，嚴辦及迅速破案即是最好的反賄選宣導方式。