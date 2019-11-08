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健康研究認證！每天2到3片海苔　幫助遠離壞膽固醇

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▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／姜國輝記者攝）

▲若是血中膽固醇過高，會讓動脈硬化、心肌梗塞、中風等罹病風險提高，埋下健康的一大隱憂。（圖／姜國輝記者攝）

記者鍾欣妍／綜合報導

若膽固醇遲遲不治療，長久沈積在血管就會逐漸老化，進而讓動脈硬化、心肌梗塞、中風等罹病風險提高，想要降低膽固醇、數值不超標，除了用藥控制和平常維持良好的生活習慣，其實像是御飯糰、壽司最外層包覆的海苔，或是可以直接當零嘴吃的酥脆烤海苔，其中的營養成分對健康可是好處多多呢！

▲▼超商,展示架,御飯糰,飯糰。（圖／ETtoday資料照）

▲▼御飯糰外層包覆的海苔，或是當零嘴吃的烤海苔，含有EPA的海苔能幫助減少體內壞膽固醇。（圖／ETtoday資料照、取自Her）

▲▼ 。（圖／取自Her）

根據衛生福利部國民健康署調查指出，台灣每5人就有1人血脂異常，而血中膽固醇有2成是來自於飲食，日本慶應義塾大學醫學部教授、代謝疾病專家渡邊光博就建議每天吃2到3片海苔，可以幫助降低罹病風險，因為壞膽固醇是製造膽汁酸的原料，而海苔的特定成分能幫助促進腸道中的膽汁酸排出體外，就有可能讓製造膽汁酸時消耗更多壞膽固醇，讓體內的膽固醇隨之減少。

日本管理營養士諏訪朋子指出，含有EPA的海苔能幫助減少體內壞膽固醇、預防動脈硬化及血栓，也可能對預防冠心病、腦梗塞等嚴重疾病有效，一般來說EPA存在秋刀魚等魚類中，不喜歡吃魚的人，可以吃海苔來幫助預防生活習慣病。

▲▼ 。（圖／取自Her）

▲專家建議每天吃2到3片海苔，可以幫助降低罹病風險。（圖／取自Her）

日本海苔健康推進委員會網站也顯示，海苔含有多種維生素與人體不可缺少的營養，以維生素為例就有12種，兒童一天吃2大片海苔，就可以滿足一天所需的維生素A，至於維生素B和維生素B2，則可以把碳水化合物轉換為供身體消耗的能量，還有一種說法是在疲勞時吃海苔，可以幫助恢復精神。不過食用前還是盡量要選擇少加工、少調味的海苔，才不會吃下過多的熱量！

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