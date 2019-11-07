「棒球流氓」驚傳混入應援團抵台…干擾12強台日大戰！警方說明了

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

世界12強棒球錦標賽「台日大戰」7日晚間開打，2萬多張的預售票早已被瞬間秒殺，但在賽事登場前，卻傳出在日本素行不佳的「棒球流氓」加藤慎一將混入應援團中到場加油。對此，警方則表示並未接獲相關情資，但因今晚賽事人數眾多，仍會調派警力戒備維持秩序，以防有人滋事、干擾賽事進行。

▲12強棒球賽，中華隊王柏融。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，加藤慎一早在2007年的亞洲盃棒球錦標賽時就曾抵台觀戰，但當時日方擔憂他「丟日本人的臉」，因此主動通報我方，警方接獲通知後也立即展開監控，並於加藤入境時第一時間完全掌握、攔截。當時在警方的強硬態度下，加藤只得埋怨「在日本不能看球，沒想到在台灣也不能看」，最後自願搭機離境。

如今事隔多年，此次12強棒球錦標賽將於台中洲際棒球場上演台日大戰，「棒球流氓」加藤再傳混入應援團中到場，引起球迷關注。

台中市政府警察局第五分局偵查隊副隊長林宏霖稍早表示，經過清查，目前並未發現有加藤入境的相關情資，且與主辦方確認後，也沒有這樣的消息，但由於今晚比賽球迷人數眾多，因此警方仍會加派警力，除維護場內秩序、確保賽事順利進行外，同時也會協助疏導場外交通。

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▲台中市五分局偵查隊副隊長林宏霖。（圖／記者白珈陽攝）