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香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

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香水除了靠產品說話，也不斷嘗試新的可能，希望帶給人們耳目一新的效果，以下特搜精品香在本月的新動態，香氛控建議做好心理準備，看完之後，必買清單可能會多好幾行。

JO MALONE LONDON【魔幻香氛】聖誕限量全系列

極致聖誕拉炮 NT$12,760 – NT$16,225

以盛滿濃郁香氣的客製拉炮來裝飾聖誕舞台和桌子。

（可選擇喜愛的4種產品裝入，包含：潤膚乳霜175ML+古龍水100ML+香氛工藝蠟燭200G+身體沐浴產品250ML。）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

聖誕限定玫瑰與星玉蘭古龍水 100ML ／NT$5,200

帶點些許辛辣香氣的大馬士革玫瑰包覆著甜美馥郁的五月玫瑰，為其調增添暖意，迷人的廣藿香和溫暖的琥珀點綴其中。烘托出星玉蘭的神秘感，午夜藍碰撞奢華金色標籤，每一次噴灑香氣都像是施展魔法般的神奇魔幻。只要購買限定香味就能為玫瑰與星玉蘭戴上專屬限量午夜藍玫瑰花飾。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

英國梨與小蒼蘭 午夜藍聖誕限量包裝100ML／NT$5,200

最受歡迎的英國梨與小蒼蘭，今年再度換上限量包裝，神秘的午夜藍綴上星光閃耀般的金緻感，將會是你聖誕節最美好的香氛魔法。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

聖誕限定英國梨與小蒼蘭藤枝擴香組 165ML ／NT$3,990

英國梨與小蒼蘭藤枝擴香首次推出聖誕限定配色，午夜藍搭配湖水綠，與耀眼星空金相互呼應，在一年中最幸福的季節，讓每個角落，都能沉浸在微醺小蒼蘭淡雅香氣之中。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

裝飾香氛工藝蠟燭系列 (200G X 3) NT$10,260 (全台限量 100 組)

以三款倍受喜愛的香氛蠟燭營造令人讚嘆的聖誕氛圍:洋溢活力的青檸羅勒與柑橘、柔和的英國梨與小蒼蘭以及嬌豔欲滴的牡丹與胭紅麂絨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

沐浴凝膠旅行禮盒(100ML X 5) NT$4,550 (台中新光三越獨家)

奢華的沐浴凝膠系列，採用 100ML 瓶裝尺寸，可完美放入盥洗包或手提行李，包含朝氣蓬勃的羅勒與橙花純露、甜美多汁的黑莓子與月桂葉、明亮的藍風鈴、耀眼的橙花以及活潑的鼠尾草與海鹽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

護手霜禮盒 (30ML X 3) NT$3,050 (台北忠孝 SOGO 館獨家)

3 款糅合黃金級濃郁香氣的護手霜，鮮嫩的天竺葵和核桃、柔和的英國梨與小蒼蘭以及奢華的牡丹與胭紅麂絨,質地輕盈且易於吸收，搭配杏桃核仁油能滋養並呵護肌膚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Officine Universelle Buly x Louvre羅浮宮八款獨特的「畫作」香氛

這是法國羅浮宮第一次邀請香氛品牌合作，BULY 1803與八位世界拔萃的調香師，將羅浮宮裡的作品做為靈感，調配出八款迷人香味，這八個作品分別是瓦平松的浴女、薩莫色雷斯的勝利女神、女神與蠍子、木匠聖若瑟、米洛的維納斯、大宮女、鎖、公園裡的對話，八款香調各自有三倍水Eau Triple、香氛蠟燭Scented candle in terrazzo alla Veneziana、擴香石組Alabaste Alabastron、紙肥皂Scented soap sheet、香氛明信片Scented postcards等品項，原本只在法國羅浮宮裡的POP UP STORE限定販售，但11月之後台灣BULY 1803專賣店也能買到。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<八款香調詳解>

大宮女：以熏香和粉紅胡椒為主角，搭配濃郁麝香，令香氣昇華。

公園裡的對話：薄荷和佛手柑酸的甜潤展現在濃郁的奧斯曼玫瑰花束中。

鎖：白百合花與麝香譜奏的醉人香氣。

女神與蠍子：茉莉與香水草編織的縈繞花香，隨著琥珀和麝香的加入變得刺激。

木匠聖若瑟：在深沉的雪松木主導下，注入馬鞭草、粉紅色漿果和岩蘭草。

米羅的維納斯：柑橘、茉莉和琥珀的迷人組合。

瓦平松的浴女：香茅與橙花的香氣讓感官激盪沸揚，添加廣藿香和熏香的沉穩以作點綴。

薩莫色雷斯的勝利女神：晚香玉、木蘭與茉莉建構出和諧感性的花香，在末藥的牽引下披上絲絲暖意。

三倍水75ml ，NT$4,420／香氛蠟燭300g，NT$5,090（皆附玻璃罩）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<香氛控必收> 紙肥皂 NT$680

受到日本傳統的「Kami Soap 」啟發，以超薄質地的皂化纖維製成紙片般，裁切成恰好符合手掌心大，整齊收納於輕巧典雅的插畫小盒。可以輕鬆的姿態放入隨手提袋，或是夾入書頁之間。使用時，取出一張紙肥皂，與水接觸時便會溶解起泡，清潔爽快。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD私人調香系列夏日沙灘限量珍藏禮盒 NT$8,800 (2019/10/19上市)
TOM FORD私人調香系列神秘東方限量珍藏禮盒 NT$8,800
TOM FORD地中海系列暖陽橙花限量珍藏禮盒 NT$8,800
TOM FORD 私人調香系列 FABULOUS 限定版限量珍藏禮盒 NT$12,300

搶先全亞洲首賣，TOM FORD私人調香超級限量版禮盒推出限定明星香水搭配隨身香氛瓶，絕對是今年週慶最超值的組合！限量禮盒共有４組熱賣香味，包括：全球最熱賣的神祕東方香調、地中海系列暖陽橙花、私人調香系列夏日沙灘，以及最具話題的FABULOUS，禮盒內容除了50ml正貨一瓶，還搭配磁吸式隨身香氛瓶，延續TOM FORD 對於細節的堅持，這款限樣珍藏組裡的限量隨身香氛瓶，除了內含10ml的香水外，外包裝以呼應香水瓶身色彩為設計，讓你隨時隨地都能擁有時尚氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PENHALIGON’S 首推限量聖誕倒數月曆 / TW$15,800

相信很多香氛迷都在等待這個品牌，終於在今年Penhaligon’s推出聖誕倒數月曆，與眾不同的只有12格，裡面包含迷你香水、身體乳、香膏，以及75g香氛蠟燭，明星商品一次獲得，據說在國外一上市就缺貨，台灣朋友要搶恐怕手腳要快。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD 私人調香系列夢想無極限,50ML／NT$10,500 ( 2019.10.25 夢想上市)

時髦銀色瓶身中加入了TOM FORD重新解構的薰衣草香調，法國普羅旺斯薰衣草搭配巴瑞蒙薰衣草，兩款高品質薰衣草精油結合後，打破了原本傳統薰衣草的溫柔安定意象，讓整體味道更具衝突與個性。此外，也同步揉入新鮮手採義大利佛手柑，與獨特酶化技術處理過的胡蘿蔔籽，去掉土味，強化新鮮氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【限量】私人調香系列夢想無極限頂級隨身香氛 48ML NT$16,700

磁吸式設計方便旅行攜帶，無須擔心因為外力撞擊而導致香水漏出與揮發，讓追尋夢想的你可以隨時把這款夢想無極限的香氛帶在身邊，為追逐夢的旅途上打氣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<香奈兒2019節慶香氛>2019年10月18日起 於香奈兒全櫃點上市

N°5 IT 精巧香水、香奈兒 N°5 L'EAU IT 精巧香水，NT$3,000/組

唇膏式瓶身 (7ml)，方便攜帶，讓香氣如影隨形。無蓋設計可單手輕鬆開啟，旋轉瓶蓋，優雅一噴，香氣立即綻放。「香奈兒 N°5 隨身香水」瓶身上點綴黑色與金色飾邊，「香奈兒 N°5 L'EAU IT 精巧香水」則搭配白色與黑色飾邊，同時隨附兩支香水補充瓶，使香氣隨心繚繞。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

N°5 IT 限量香水禮盒、香奈兒 N°5 L'EAU IT 限量香水禮盒，NT$6,980/組

內含經典香奈兒香水 (100ml)，可作為收藏，另搭配精巧香水 (7ml) 方便外出攜帶，時時刻刻沉醉在 N°5 的魅力中。極簡的俐落線條，低調的黑白設計，對比劇場般的開盒造型，成就優雅夢幻的典藏之作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒N°5絲光柔膚身體精萃NT$3,740

曾經大受好評的美體保養聖品再現，該款沐浴露蘊藏於迷人的玻璃瓶身 (250ml) 內，芬芳濃郁，不僅讓身體沉浸在香奈兒最經典的香氣中，更賦予肌膚珠寶般的閃亮金色薄紗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒精品香氛精油 250ml/NT$6,200

「香奈兒精品香氛精油」質地輕盈，配方中 80% 皆採用天然素材製作而成，完美親膚，吸收迅速，清爽不油膩，可修護肌膚與秀髮。可將數滴「香奈兒精品香氛精油」滴入「香奈兒精品香水身體乳霜」之中，深層呵護肌膚。亦可將「香奈兒精品香氛精油」塗擦於秀髮上，讓秀髮更加柔順、閃亮且豐盈。香氣優雅且性感迷人，在白麝香的襯托下，柑橘和茉莉花香調更顯淡雅清香。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Miller Harris迷境漫舞淡香精 (Dance Amongst the Lace)100ml/NT$6,600，50ml/NT$4,500

蕾絲花，這種開遍田野間的繖形花序猶如千萬個星辰小點般，被後世暱稱為「安妮皇后的蕾絲 (Queen Anne's Lace)」。 Miller Harris受到翩翩搖曳的嫩綠粉雪姿態所啟發，自同為繖形花序的歐芹中攫獲這股清新且獨特的香氣，呼應這白色清純小花。首席調香師Bertrand以其30多年的經驗與調香技巧，爽朗的薄荷香氣調和了多汁可人的萊姆和有滋有味的酸香馬鞭草，以綿密蔥鬱的岩蘭草和蘚苔舖墊打底 — 宛若畫家一般，鮮活的綠意形貌了倫敦都會的寶藏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee,yoyo.su |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「每一瓶都想收藏！」最受女孩喜愛的經典香氛，Miss Dior香氛家族完整氣味、特色盤點。

香氛蠟燭、擴香、香磚蠟、香氛噴霧....怎麼用CP值最高！專家傳授6大香氛道具的最佳用法。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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