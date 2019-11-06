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美熟女左胸被路過男子用力撞！火大拍片抱怨　超高顏值網歪樓：來讓我呼呼

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記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名身材姣好的輕熟女，日前晚間走在捷運大坪林站前人行道時，與另一名穿著深藍T恤、身材單薄的中年男子發生擦撞，該男子手臂碰到女子的胸部且力道不小，女子事後自拍影片抱怨，「死阿伯！走路不看路，手還撞我胸部，撞超大力也不道歉，X！」忍了好幾天，她於6日決定提告。

▲▼輕熟女。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲膚質好、聲音輕柔的美麗輕熟女，罵起髒話也散發仙氣，令不少男網友歪樓留言。（圖／翻攝自爆怨公社）

據了解，31歲高姓女子本月2日晚間7點多，被目測年約50多歲的不明男子狠撞胸部，當下她又驚又怒，沒想到男子仍持續往前走，沒有要回頭道歉的意思。當天晚間11點多，高女跑去派出所稱自己遭到性騷擾，員警協助查閱監視器畫面，發現兩人的確有發生擦撞，但畫面模糊，無法立刻斷定是否為故意。詢問是否要提告，高女想了一下，決定暫時不告而離去；事後警方再次致電高女，得知其將於6日下午至派出所提告並製作筆錄。詳情仍待調查。

高女將自拍影片PO到臉書【爆怨公社】，「剛順順走在路上，一個五十歲外觀的阿伯很用力的在我沒有防備之下，衝過來用手肘撞我胸部大步走掉，我不相信他不知道撞到人，一句抱歉都沒有，我覺得超痛，還傻在路上超不爽，想追過去卻不知道要罵他什麼，整個左胸大片撞下去走掉這是不小心嗎？我真的很不爽！」

大多女網友的留言皆是撻伐男子行為，也說「撞到真的很不舒服！」、「丟鞋、丟武器，死老頭！！」、「直接報警，調監視器告他，老不修」而男網友普遍被高女的高顏值吸引，留言往往是，「我只聽到你說的髒話，說得很好，讚喔」、「我要撞右邊」、「來讓我呼呼」、「快抱緊」、「我幫妳看看有沒有瘀青」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼高女在捷運站前人行道遭身穿深藍T恤的中年男子擦撞，但監視器畫面很模糊，且當時還有另一名路人擋到鏡頭，難以斷定男子是否為故意。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼捷運站前擦撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

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