青年團體提勞權、環境議題　呼籲黨籍立委提政見落實世代正義

▲青年團體發起「對各政黨不分區立委名單安排呼籲」聲明，期望各政黨藉不分區名單及政見積極回應青年訴求、落實世代正義。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

2020年總統及立委選舉將至，政黨及候選人為爭取青年選票，近日紛紛拋出議題引發社會討論。台灣青年民主協會等團體指出，目前立委或總統候選人未將議題政見化，因此日前發起「對各政黨不分區立委名單安排呼籲」聲明，期望各政黨藉不分區名單及政見積極回應青年訴求、落實世代正義。根據統計，目前共獲得超過50個來自環境、性別、人權等不同領域團體連署聲援。



台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、人本教育文教基金會共同發起的「學生團體及公民團體，對各政黨不分區立委名單安排呼籲」聲明指出，過往青年世代在選舉中時常淪為看板人物，各政黨應於本次選舉中，重視並回應青年世代的聲音，並應將對青年世代的關心落實在不分區名單的安排上。



連署聲明提到，台灣新一代正面臨過往沒有的挑戰，面臨到工時過長、工資過低、房價過高的困境，各政黨應思考如何有效提振勞工權益、提高平均薪資，包含制定最低工資法、改善勞檢現況；各政黨也應重視青年參政權，承諾修憲將投票權下修至十八歲，並一併修改民法成年門檻，也應同時推動降低被選舉年齡和保證金門檻，降低青年世代參與政治的阻礙，達成真正的世代正義。

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▲「對各政黨不分區立委名單安排呼籲聲明」連署，已有超過50個團體連署聲援。（圖／翻攝連署官網）



連署聲明也點出，各政黨應重視當前青年世代因為缺乏心理層面的發展和支撐，出現的高自殺率問題，也應強化性別教育及情感教育，讓多元的社會兼容並蓄、學習尊重差異而強大團結。此外，環境、能源永續作為世代正義的重要面向，連署聲明也呼籲目前如《工廠管理輔導法》、《礦業法》等，並未朝向環境保護方向修正，同事各政黨應強化電動載具、水資源保護、廢棄物回收利用動能，更應承諾面對高階核廢料存儲、燃煤電廠轉型、提高電價等問題。



連署聲明發出不到一天，已獲得台大、政大、台北大學、東吳等大學學生會，及人權公約施行監督聯盟、台灣同志諮詢熱線協會、北海岸反核行動聯盟、台中家商學生自治會、全國中學學生權益研究會、THSSA 桃園市高中職學生聯合會、台灣學論議題論壇、高雄學生民主聯盟、台大女研社、台大濁水溪社等超過50個學生組織、青年團體，及環境、性別、文化、人權等不同領域公民團體聲援。專家學者部分，包含財團法人台灣綜合研究院副院長李安妮、政大台灣文學研究所教授陳芳明、華府智庫「對話中國」創辦人王丹等都連署支持。